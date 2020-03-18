Итальянец – о ЧП в Молдове: Подумайте, лучше стакан воды и кусок хлеба, чем отдать концы

Некоторые граждане республики испугались объявления 60-дневного карантина, а есть и те, кто просто нагнетает атмосферу.

После введения чрезвычайного положения в Молдове на 60 дней из-за угрозы распространения коронавируса, соцсети взорвались – многие просто испытывают страх, ведь такое в их жизни впервые. Но при этом они обвиняют власти в введении слишком длительного ЧП, не осознавая, что если будет введено 30-дневное ЧП, а вирус будет бушевать и по истечении месяца, то, как ни крути, а придется продолжать сидеть дома.

Да, это трудно, невыносимо и сложно с точки зрения финансов. Но стоит ли зря нагнетать атмосферу: все эти вопли по поводу «А как пенсионеры без пенсий?» «А гречка по двойной цене?» гроша ломаного не стоят… Во-первых, львиная доля пенсионеров получает пенсии на карточки, во-вторых, - придумают что-нибудь, раздадут пенсии. Гречка и прочие продукты продаются по той же цене, в этом убедились все. С отсрочкой по выплатам кредитов и оплаты коммуналки уже, вроде, все решили…

Но главное – это жизни людей!

Итальянец Giorgio Guerzoni высказался по поводу панических настроений в соцсетях: «Что принимают меры, то это правильно. У нас в Италии умирают сотнями, нет мест в моргах, и тела сжигают сразу. Это ужас, так что подумайте - лучше стакан воды и кусок хлеба, чем отдать концы. Будьте здоровы!

ЛИДИЯ ТКАЧ