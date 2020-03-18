Мэр Кишинева: большую помощь нам оказывают предприниматели и волонтеры!

Ион Чебан отметил, что оказанием социальной помощи жителям столицы в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в мэрии занимаются несколько служб.

Оказанием социальной помощи жителям столицы в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в мэрии занимаются несколько служб, сообщает actualitati.md.

Об этом в ходе передачи Loc de Dialog на Radio Moldova заявил мэр Кишинева Ион Чебан. Он отметил также, что при мэрии работает кризисная ячейка для оказания социальной помощи.

— Социальные столовые закрыты — так положено по протоколу. Но хочу, чтобы все были уверены — каждый социальный работник прикреплен минимум к 12 получателям помощи, большая часть которых — пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Мы обеспечиваем доставку им питания на дом, — сообщил столичный градоначальник.

Он рассказал также, что большую помощь муниципалитету оказывают экономические агенты и волонтеры, которые массово отозвались на соответствующий призыв.

— Хочу сказать большое спасибо экономическим агентам. Многие из них помогают как финансово, так и поставкой различных продуктов для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Также создана волонтерская платформа. Многие люди готовы безвозмездно помогать. Они находятся на прямой связи с кризисной ячейкой и социальными службами, координируют с ними действия и намерения. У нас очень много хороших, отзывчивых людей, осознанно подвергающих себя риску, и я очень благодарен им за помощь, — сказал мэр.

Также, напомним, что мэрия Кишинева открыла банковский счет, на который могут внести пожертвования как физические, так и юридические лица. Эти средства будут использоваться для покупки масок, перчаток, дезинфицирующих средств и средств защиты.

ЛИДИЯ ТКАЧ