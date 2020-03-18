Таир Маналати. Можно ли будет в суде считать COVID-19 форс-мажором?

Рубрика Business Influencers Vs Corona. Интервью с Таиром Маналати. Его специализация и раньше так называлась, так что не ищите сгущения красок, Таир много лет администратор процедуры банкротства. Тема интервью будет ли засчитан COVID-19 как форс-мажор.

Форс-мажор – волшебное понятие, которое, хотя мелькает почти в каждом договоре, но воспринимается как декоративная глава. Как дань юристам, которым хочется показать, что они не зря оканчивали юридические факультеты.

Воспринималась.

Потому то, что происходит сейчас с бизнесом – это точно обстоятельства непреодолимой силы. И, тем не менее, буква закона может отличаться от бытовой логики.

Поэтому мы вчера сделали с Таиром это интервью.

Таир, ….

Павел. Прежде всего, хочу предупредить, что я, по твоей просьбе, изучал законодательство и нормативные акты меньше дня. Поэтому все, что я скажу ниже – это предварительное мнение. Более того, если кто-то из «монстров» права (нашей Республики) меня дополнит или поправит после публикации интервью, то я буду только благодарен за это. Ситуация такая, что работать с понятием «форс-мажор» в ближайшее время придется много. Мнение коллег для меня будет очень ценным….

Ну все, узнаю речь юриста… Мы сейчас не на заседании суда и. даже, не в подготовке к конкретному делу. Это пока «вброс» темы. Потому что она будет нужна. Итак. COVID-19 и решение Правительства приостановить 1.бизнес – это будет признано как форс-мажор?

Смотри, все не так однозначно. В Гражданском кодексе (РМ нужно всегда уточнять что бы было понятно что мы говорим про закон нашей страны) форс-мажор, это обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от человека. Землетрясение, ураган, наводнение. То есть, как правило, климат, или, точнее, природные явления. Про эпидемию там нет ни слова. Эпидемию, как термин, я нашел только в налоговом кодексе.

Налоговый кодекс упоминает эпидемии только в одном случае. Ст. 20 п.п. d3) и d4) предусматривает, что суммы, получаемые физическими и юридическими лицами в возмещение ущерба, причиненного им в результате эпидемий являются источниками НЕОБЛАГАЕМЫМИ подоходным налогом.

Таир, останавливаемся прямо здесь. Переведи для меня на человеческий язык.

То что я тебе сказал позволяет мне с большой долей уверенности сказать, что убытки в связи с эпидемией COVID-19 ты сможешь реально списать на убытки компании и вычесть их из прибыли до налогообложения. Во всех остальных случаях я не уверен, что COVID-19 будет признан судом как форс-мажор.

Для меня бред. Правительство приняло решение приостановить работу предприятия. Как я могу на это повлиять? Это непреодолимая сила для меня, если я не хочу платить штрафы. И все равно меня закроют.

Абсолютно непреодолимая сила – это землетрясение. Природный катаклизм. Ты не можешь обвинить землю в нанесении ущерба.

А Правительство я, по-твоему, могу обвинить?

Я воздержусь от оценки, я работал с законами полдня, и у меня нет никакого прецедентного опыта в этом направлении. Но Правительство, в отличие от природы, приняло решение как группа людей, а не природные обстоятельства непреодолимой силы. Вот с налоговым кодексом попроще, там написано «эпидемия», а вот с Гражданским кодексом ситуация, лично для меня, требует прояснения. А, значит, и для суда не столь однозначна.

И в международном праве также? Ведь 100% будут срывы обязательств не только между молдавскими предприятиями, но и в ситуации, где истцом за срыв обязательств будет зарубежное предприятие?

Тут легче. Есть Венская конвенция 1980 года. В части 1 статьи 79 есть упоминание об эпидемии. Так что в случае претензий к тебе зарубежной компании, можно будет сослаться на Венскую конвенцию и трактовать ситуацию как форс-мажор. И суд это примет.

Но я тебе больше скажу. Ты спрашиваешь только о бизнесе, но с «людьми» ситуация не лучше, если не хуже.

Положение «О поставке электрической энергии» не упоминает о форс-мажоре (Постановление НАРЭ №169/2019 от 31 мая 2019 года). Стороной этот вопрос обходит и положение «О поставке тепловой энергии» (утверждено Постановлением Административного совета НАРЭ № 23/2017 от 26 января 2017 года)

Общая ссылка на форс-мажор есть в Положении о поставке газа. Она звучит так: «Стороны освобождаются от любой ответственности за полное или частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, вытекающих из Договора, если это является результатом форс-мажорных обстоятельств (п. 38 Приложения №1 к Положению о поставке природного газа, утвержденного Постановлением НАРЭ № 113 от 19 апреля 2019 года).

То есть, ты не получал зарплату, это была не твоя вина, но счета за электричество и тепло ты должен будешь оплатить

В принципе это относится и к предприятиям?

Да, конечно. Если у тебя ресторан, были закуплены продукты, ты перенес их в морозильную камеру для длительного хранения, то платить за электричество тебе все-равно придется. Форс-мажором, даже если он будет признан, здесь может не сработать…

Таир, знаешь, мне не хочется говорить тебе «спасибо». Настроение ты мне, как защитнику бизнеса, не поднял. Больше неясного, чем ясного и не очень в мою, то есть в бизнеса, пользу.

А что ты предпочтешь, прятать голову в песок и перед этим одеть розовые очки? Проблема возникла, работать с ней придется. Я сам буду ее прорабатывать глубже и, может, это интервью привлечет внимание более опытных юристов (в этой сфере), чем я, и они помогут глубже разобраться в проблеме…

О! Есть идея. У нас есть несколько лоббистских бизнес ассоциаций, которые накопили большой опыт и сотрудничества и споров с государственными органами. Попробую их втянуть в обсуждение.

Таир, спасибо, что помог начать тему….

Павел ЗИНГАН