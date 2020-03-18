Ой, Вань, гляди какие клоуны......

Правительству Молдовы пора что-то решать с техническим увольнением значительной доли работников, что в бюджетном секторе, что в реальном. На следующей неделе у людей появятся первые вопросы, как жить с учётом всех трат и расходов.

В Румынии всё идёт к тому, что правительство взвалит на себя 75% оплату от размера заработной платы всем, кто попал под техническое увольнение на период чрезвычайного положения (хотя в Бухаресте еще не очень представляют, где взять такие суммы).

Но в Румынии, исходя из ситуации на данный момент, надо покрыть оплату труда всего за 30 дней, в то время как в Молдове на срок в два раза больше. До нас доносится, что некоторые правительственные чиновники предлагают порезать все предвыборные программы Игоря Додона.

И как бы консенсуса пока даже близко нет. А только сплошная клоунада...

@GK