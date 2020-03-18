Из Приднестровья в Кишинев привезли пять проб для анализа на наличие коронавируса

|
|
...
|
Главная
10 человек, имевших контакт с теми, кто сдал пробы, помещены под карантин.
Это не первый раз, когда Молдова помогает Приднестровскому региону в проведении анализов на наличие вируса нового типа COVID-19, но до сих пор все анализы показывали отрицательный результат.
Тирасполь подошел к решению вопроса борьбы с коронавирусом со всей ответственностью – планируется пошить 85 000 масок многоразового использования, которые можно стирать и дезинфицировать.
Первая партия в количестве 6 000 масок уже производится на швейной фабрике «Одема».
Также в ПМР введены ограничения на въезд, предусматривающие спецразрешния оперативного штаба, для получения срочной медицинской помощи или для похорон близких родственников.
Накануне в Приднестровье закрыли въезд для всех, у кого нет гражданства непризнанной республики.
Начиная с 31 января в регион не пустили 414 иностранцев из дальнего зарубежья. Тогда и сейчас, исключение составляют дипломатические представители и водители грузового транспорта, передает ТВ8.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|