Из Приднестровья в Кишинев привезли пять проб для анализа на наличие коронавируса

10 человек, имевших контакт с теми, кто сдал пробы, помещены под карантин.

Это не первый раз, когда Молдова помогает Приднестровскому региону в проведении анализов на наличие вируса нового типа COVID-19, но до сих пор все анализы показывали отрицательный результат.

Тирасполь подошел к решению вопроса борьбы с коронавирусом со всей ответственностью – планируется пошить 85 000 масок многоразового использования, которые можно стирать и дезинфицировать.

Первая партия в количестве 6 000 масок уже производится на швейной фабрике «Одема».

Также в ПМР введены ограничения на въезд, предусматривающие спецразрешния оперативного штаба, для получения срочной медицинской помощи или для похорон близких родственников.

Накануне в Приднестровье закрыли въезд для всех, у кого нет гражданства непризнанной республики.

Начиная с 31 января в регион не пустили 414 иностранцев из дальнего зарубежья. Тогда и сейчас, исключение составляют дипломатические представители и водители грузового транспорта, передает ТВ8.

Автор: Михаил Генчу