Премьер-министр Ион Кику призвал граждан не стоять в очередях на почте или в отделениях коммерческих банков ради оплаты счета за коммунальные услуги.

«Мы говорили с муниципальными поставщиками услуг. Уважаемые граждане, вам не нужно спешить в пункты оплаты коммунальных услуг. Не будет никакого штрафа и пени».

Идея хорошая. Но люди не очень верят словам и это правильно. «Я не первый день живу в Молдове, можно какую-нибудь бумагу, где четко прописано всё вышеизложенное премьер-министром, а также что никто не будет отключать, ни Апа-Канал, ни Молдтелеком, никто» - пишут граждане. Желание премьер-министра успокоить населения весьма похвально, но простите нас, господин Кику (cu toată stimă și respect) ни одно заявление, как говорится, к делу не пришлешь.

Все последние пресс-релизы о необходимости платить онлайн, но, ни слова о том, о чем говорил премьер. Может, если вы хотите, успокоить людей - надо им дать официальные заверения? Положение о ЧП уже точно развязывает вам руки. Иначе премьер поменяется, а поставщики умоют руки.

Профессор Преображенский: «Но только условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой …»

@MV