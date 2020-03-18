Как говорится, докатились. Евгений Никифорчук, вице-председатель Демпартии, предлагает вернуть смешанную систему по выборам в парламент.

"Мы настаиваем, чтобы все 101 депутат избирались по округам, но пришли с социалистами к компромиссу об имплементации смешанной системы. Надо пересмотреть позицию относительно смешанной системы. Это будет темой для дискуссий с ПСРМ в будущем" - заявил Никифорчук.

Смешанную систему в сговоре с Додоном ввёл Влад Плахотнюк в июле 2017 г. В августе прошлого, в соответствии с рекомендациями Венецианский комиссии экспертов Совета Европы, а также представителей ЕС и США коалиция ПСРМ-АКУМ эту систему избрания депутатов отменила.

Самое интересное, что в этой истории все, кроме социалистов, выступают последовательно и, если посмотреть на ситуацию с их стороны, довольно логично. Проевропейская оппозиция выступала за отмену смешанной системы по выборам в парламент, поскольку она серьёзно сужала их электоральные возможности, вынуждала идти на бОльшие расходы, чем пропорциональная, на договоренности с региональными и районными феодалами из числа местных предпринимателей и т.д. Партийной лояльности этих феодалов, попавших в парламент, никто не может гарантировать - они руководствуются исключительно личными финансовыми интересами.

Демпартия последовательно выступала за ввод, сохранение и возврат смешанной системы. Именно такая метода избрания депутатов в парламент позволяла правящей ДПМ обеспечить максимальное количество мандатов в законодательном органе - 30. Связанные с ДПМ уголовными делами, шантажом, давлением контролирующих органов и просто боевиков Плахотнюка местные феодалы не могли не сохранять верность вождю и после попадания в парламент. Собственно, позиции ДПМ в закорге зашатались исключительно после изгнания из Молдовы самого Плахотнюка, зашатались, но сохранились. Так называемый раскол в Демпартии и вовсе эпизод очередного "хитрого плана" по обеспечению политической выживаемости хозяина ДПМ, ведущего дела в Молдове по удалёнке. Вирус всё-таки, всё по рекомендациям ВОЗ.

И только ПСРМ сначала выступала против ввода смешанной системы, потом Цырдя получил от Додона газетой по мордасам. Затем ПСРМ выступила за ввод смешанной системы и проголосовала за него в парламенте. Додон пытался использовать "микст", чтобы избавиться от наиболее нелояльных ему лично депутатов фракции Партии социалистов. В ряде случаев (не во всех) ему это удалось.

Летом прошлого года социалисты дружно отменили смешанную систему и, некоторые, даже в сердцах кляли её. Если же социалисты теперь выступят за возврат "микста", то это будет ну просто полная шизофрения.

@MT