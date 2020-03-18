«Я ль на свете всех важнее...» - о том, как Санду свозила Нэстасе в Брюссель, чтобы его скрутили в бараний рог

Идет к своей мечте. То, что Андрей Нэстасе в странном политическом браке с Майей Санду является своего рода вторым, уже давно ни для кого не секрет. Ради нее он снял свою кандидатуру на президентских выборах 2016-го года, из-за нее окончательно запятнал свое имя в глазах людей, которые, возможно, не очень хотят голосовать за левые партии, но в то же время не доверяют и бездушной Санду, у которой на уме лишь желание услужить Соросу и пресловутым "мировым корпорациям".

По сути, этот альянс оказался самоубийством для Нэстасе - Майя, как настоящая "акула капитализма", сожрала его вместе с потрохами, причем на глазах европейских политических элит.

Последний акт подобной трапезы имел место не далее как в прошлую пятницу, когда они вместе отправились на прием к Дональду Туску - поляку, который в прошлом году председательствовал в ЕС, и известен своей упертой антироссийской позицией.

Так как именно Польша постепенно становится законодателем политических мод в Евросоюзе (эта страна наиболее рьяно исполняет все наставления из Вашингтона, к тому же, удачно расположена между РФ и Германией, мешая им развивать экономические связи), не стоит удивляться, что Санду и Нэстасе полетели именно к Туску - по сути, это то же самое что слетать в Вашингтон, но просто гораздо ближе. В уши и в рот им вкладывают то же самое - что в Брюсселе, что в Вашингтоне.

Помимо Санду и Нэстасе, Туск пригласил на встречу также и другого верного исполнителя западной воли - Тудора Делиу, председателя ЛДПМ (она еще существует, представьте себе). Правда, тот, понимая, что ничего хорошего в Брюсселе ему никто не скажет (ЛДПМ - давно отыгранный и мёртвый для европейских политиков проект), предпочел отправиться в Барселону "на встречу с диаспорой" - "уважительная причина", ничего не скажешь...

Какие им раздавал инструкции Туск, мы точно знать не можем, но, скорее всего, Нэстасе снова попытались скрутить в бараний рог, заставить его отказаться от самостоятельного участия в президентской гонке, которая пройдет осенью, и прислуживать Майе Санду. Потерпев неудачу на всех фронтах, в которые она пыталась сунуться, Санду рассматривает президентские выборы как решающий бой, расчищая себе пространство для дальнейшего махания кулаками.

И, как пресловутый герой Михаил Паниковский, который при виде денег начинал расталкивать всех руками и ногами со словами "эти жалкие, жадные людишки", так и Майя от призрачной перспективы забраться в президентуру растеряла остатки политической этики и благоразумия. Но "дно ли это"? Нет, скорее всего, еще нет!

Автор: Дан Дудка