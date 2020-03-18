Clickpay.md – стали возможными переводы с карты на карту из-за границы

Платформа запустила еще один инновационный способ перевода денег с карты на карту: переводы из-за границы в Молдову.

С момента своего запуска, инновационная платформа Clickpay.md предлагает клиентам любых молдавских банков уникальные и революционные услуги, как, например, перевод с карты на карту, зная лишь номер мобильного телефона получателя. И вот, платформа запустила еще один инновационный способ перевода денег с карты на карту: переводы из-за границы в Молдову! Теперь, находясь за рубежом, и имея карту Mastercard одного из иностранных банков, близкие вам люди смогут легко и быстро перевести вам деньги на карту Visa или Mastercard любого молдавского банка!

Уже не нужно переживать и бегать в поисках оптимальных условий для отправки денег из-за границы домой, своим родным и близким. На Clickpay.md можно сделать перевод с карты на карту всего в несколько кликов, не вставая с дивана, и с любого гаджета. Для перевода денег не понадобится какая-либо предварительная регистрация либо другие действия с вашей стороны.

На Clickpay.md перечисляйте легко:

с любой иностранной карты Mastercard – на любую молдавскую карту Visa или Mastercard;

с любой карты любого молдавского банка - в любую точку страны или мира, как между картами одной платежной системы (Visa→Visa либо Mastercard→Mastercard), так и между картами разных платежных систем (Visa→Mastercard либо Mastercard→Visa)

между картами любых молдавских банков - зная лишь номер мобильного телефона получателя!

С Clickpay.md не нужно волноваться о безопасности данных банковской карты! Данная платформа разработана при поддержке FinComBank, а также при сотрудничестве с компанией Romcard, которая вот уже более 20 лет осуществляет деятельность в области банковского процессинга, в системе, реализованной в соответствии с международными стандартами информационной безопасности Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) в области хранения, обработки, передачи и управления данными владельцев карт, и оснащена сертификатами безопасности SSL (HTTPS).

Clickpay.md поможет вам быть ближе к вашим родным и близким, где бы они не находились, а также защищает ваши деньги и гарантирует максимальную безопасность каждого перевода, начиная с момента отправки перевода и до финального получения денежных средств!

ЛИДИЯ ТКАЧ