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Общество
Экономические агенты, которые спекулятивно повышают цены, будут наказаны, Игорь Додон
19.03.2020

Экономические агенты, которые спекулятивно повышают цены, могут быть наказаны, заявил президент Игорь Додон после заседания Единого центра управления кризисом, вызванного вирусом COVID-19, передает IPN.

„На этом этапе нет предпосылок, потому что все, что касается резервов внутри страны, у нас есть резервы, и у нас нет проблем с продовольственной безопасностью. Все, что касается импорта - были блокировки на границе Словении, Венгрии, Румынии и эти проблемы были решены благодаря вовлечению правительства, Министерства иностранных дел. Мы находимся в контакте со всеми перевозчиками, поэтому у торговых сетей нет причин повышать цены” - заявил президент.

По словам главы государства, рассматривается и возможность ограничения цен на продукты первой необходимости. Власти готовят пакет мер по поддержке реального сектора экономики, а также граждан, временно находящихся дома.

Глава государства добавил, что рассматривается и возможность введения уголовных санкций за продвижение ложных новостей. „У нас нет другого решения, потому что в этой ситуации, в частности, паника хуже пандемии”, - добавил Игорь Додон.

В Республике Молдова было объявлено чрезвычайное положение на 60 дней, начиная с 17 марта, в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса нового типа. До сих пор было подтверждено 36 случаев заражения новым типом коронавируса. Один человек вылечился, а другой умер.


 
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