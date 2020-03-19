Подтверждено шесть новых случаев COVID-19

Шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа были подтверждены в результате тестирования 63 человек. Три случая являются завозными, а ещё три – контактными. Информация была представлена вечером в среду, 18 марта, по окончании заседания Единого командного центра управления кризисом, вызванным вирусом COVID-19, передаёт IPN.

На брифинге для прессы директор Национального агентства общественного здравоохранения Николае Фуртунэ заявил, что в общей сложности на сегодняшний день протестировано 372 человека. COVID-19 был подтверждён в 36 случаях. Один человек излечился и был выписан. Ещё один человек скончался. По словам Фуртунэ, это единственный случай с летальным исходом. Информация о других смертях является не чем иным, как спекуляциями.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что Инфекционная больница имени Тома Чорбэ располагает 160 койками, 75 из которых предназначены для лиц с подозрением или подтверждённым заражением COVID-19. Для обеспечения нормального режима работы этого учреждения, поскольку в нём госпитализированы и пациенты с другими инфекционными заболеваниями, была задействована и клиническая больница Минздрава, принявшая пациентов с подозрением на COVID-19 и с лёгким течением этого заболевания.

„Все спекуляции на тему огромного количества лиц с подозрением и заболевших не имеют под собой оснований. Призываем руководствоваться официальной информацией, которую мы предоставляем дважды в день. Если потребуется, мы будем делать это чаще. По поводу всех спекуляций на предмет отсутствия специалистов хочу отметить, что во всех этих учреждениях есть врачи-эпидемиологи”, - рассказала Виорика Думбрэвяну.

Начиная с 17 марта, в Республике Молдова объявлено чрезвычайное положение на 60 дней, в связи с эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса нового типа COVID-19.