Важно для понимания ситуации в Молдове: не путайте ЧП и карантин, который продлится до 1 апреля

"Меры власти - перебор", "В Италии отменили плату за коммуналку": главные фейки, которые распространяются в Молдове. Молдавский депутат Богдан Цырдя объяснил разницу между ЧС и карантином.

Уважаемые сограждане!

17 марта в Молдове была объявлена Чрезвычайная ситуация . Ранее было принято решение о введении карантина.

Специально обученные граждане, забросали интернет кучей фейков. Их задача – посеять панику, страх, а значит – эпидемию.

1) Ложь № 1. ЧС означает, что 60 дней будем сидеть дома. Мы умрем от голода скорее, чем от коронавируса.

Реальность. Прошу не путать ЧС и Карантин. Чрезвычайная ситуация продлится 60 дней.

Карантин – (ограничение передвижения, услуг, и тд) - до 31 марта, то есть 2 недели. Это период инкубации вируса. В РМ прибыло десятки тысяч граждан из Италии и тд. Именно на этой и следующей недели могут начаться массовые всплески вируса.

2) Ложь № 2. В Италии и других странах отменили плату за коммуналку на пару месяцев, налоги, кредиты, раздается бесплатно еда, платятся зарплаты за простой, понизили цены. Почему у нас нет этого?

Реальность. Это не так. Спросите друзей из Италии. Там катастрофа. Цены везде выросли, никаких скидок нет, отсутствуют маски, перчатки, лекарства и т.д. Некоторые банки в ЕС и США продлили период для платы кредита, иногда разрешают перенос уплаты налогов. Это все. Никакого коммунизма.

3) Ложь № 3. Коронавирус не представляет никакой опасности. Меры власти – перебор.

Реальность. На 18 марта мы имеем 198.179 зараженных. Умерло -7954. В Италии - 31 506 больных. Умерло - 2503! Иммунитет от коронавируса не формируется. Распространение молниеносное. Антивируса – нет. Смертность огромная - 4 - 7 %.

Макрон и Меркель объявили, что у них Война, что умрут миллионы. В Париже - армия. По всей Европе жесткий карантин. Выйдешь на улицу- штраф или тюрьма. Больницы в Италии завалены больными и трупами, даже хоронить запрещают- сжигают всех. Многих граждан доктора отказываются лечить. Врачи заражаются и умирают.

4) Ложь № 4. Власти ничего не делают. Мы все сдохнем с голоду.

Реальность. Власть вовремя объявила карантин и ЧС. Поэтому у нас пока 30 зараженных. 1 человек скончался… Мы самая бедная страна Европы и СНГ. Нет денег, чтобы все всем списывать.

Тем не менее, предлагается:

- реструктуризация коммунальных выплат и, возможно, снижение тарифов;

- реструктуризация ипотечных кредитов;

- перенос уплаты подоходного налога для юрлиц за первый и, возможно, второй триместр 2020 года;

- увеличение субсидий для сельского хозяйства;

- снижении ставки НДС для сектора HoReCa (гостиницы, ресторанны, кейтеринг);

5) P.S. Потерпите 2 недели. Чума косит всех. Если хватит воли и мудрости...тогда вирус отступит. Будем паниковать – всем миром ляжем. Пережили же чуму, войну в 1941-45, голод в 1947, 90-е - переживем и это. С голоду точно никто не помрет.

Всех благ. Все проходит… и это пройдет.