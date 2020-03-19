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Общество
Кишиневского таксиста оштрафовали на 22 500 леев за то, что сидел за рулем без маски, он возмущен
19.03.2020

Полиция, однако, непреклонна. Водитель такси схлопотал штраф в 22500 леев за то, что сидел за рулем без защитной маски. Это случилось сегодня утром на улице Тигина. По словам таксиста, которые приводит autoblog.md, он стоял на обочине дороги, находясь в салоне машины, в котором, помимо него, не было более никого. К нему подошел полицейский, который спросил, почему водитель находится на рабочем месте без маски.

Ответ таксиста, что он не нашел масок и перчаток в продаже, не устроил полицейского - тот, якобы, сказал таксисту, что это "твоя проблема". Также таксист пытался аргументировать свою позицию тем, что соответствующее распоряжение правительства еще не появилось в Monitorul Oficial, следовательно, не вступило в силу. Тем не менее, штраф ему выписали.

У полиции, к представителям которой журналисты так же обратились, иной взгляд на вещи - как оказалось, дело было не только в маске, а в том, что у таксиста не было в салоне вообще ничего - дезинфицирующих средств для себя, для пассажиров, для самого салона. А по поводу публикации в Monitorul Oficial - оказалось, что такая публикация все же есть. Поэтому полицейский оштрафовал таксиста без зазрения совести.

В целом же, согласно появившейся сегодня информации, за последние дни было выписано штрафов на 800 тыс. леев как экономическим агентам, так и физическим лицам, которые нарушили правила предотвращения распространения вируса. В число 38 оштрафованных входит и вышеупомянутый таксист.

Автор: Михаил Генчу


 
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