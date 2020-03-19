Парламентская группа Pro Moldova намерена подать в суд на Никифорчука за обвинения в подкупе депутатов

Парламентская группа Pro Moldova намерена подать в суд на экс-главу демократической партии Евгений Никифорчука за клевету.

Речь идет о вчерашнем заявлении депутата, об якобы оплате шести парламентариям за переход из ДПМ в Pro Moldova до четверти миллиона евро каждому.

«Понятен гнев и разочарование ДПМ, которая подверглись волне критики, выбрав предательство страны ради должностей и безопасности небольшой группы партийного руководства.

Обвинения, выдвинутые депутатом Ничифорчуком, сознательно дестабилизируют Pro Moldova. Подобный грязный метод используется для того, чтобы отвлечь страну от подписания «пакта о государственной измене», заключенного с социалистами и пророссийским президентом Додоном.

Pro Moldova отвергает клеветнические обвинения и заявляет, что подаст в суд на Евгения Никифорчука за клевету, очернение и ложь в заявлениях. Мы надеемся, что он не сможет спрятаться за депутатской неприкосновенностью", — отмечается в сообщении парламентской группы.

Вчера вице-председатель ДПМ Евгений Никифорчук заявил, что депутатам из парламентской группы Pro Moldova могли платить за уход из стана демократов до четверти миллиона евро. По его словам, лидер парламентского движения Адриан Канду, в январе ездил в Израиль для встречи с Иланом Шором, получения финансовых средств и согласования союза с партией «Шор» в парламенте.

Вице-глава ДПМ: «Канду и Шор хотят уничтожить партию, чтобы создать свое большиство».