Подайте маску бедному человеку...

Кризис начался ещё в феврале. Было очевидно, что он настигнет и Молдову, в свое время.

В самом начале катастрофически быстро закончились медицинские маски в аптеках. Никакой альтернативы, вроде пошива тканных масок, производства масок самостоятельно, экстренной закупки или просьбы к кому-то из "партнеров по развитию" власти не произвели.

В аптеках Кишинева по-прежнему медицинских масок нет, а соцсети забиты объявлениями спекулянтов о продаже по заоблачным ценам. Не далее как на днях наша редакция воочию наблюдала полицейского в строительном респираторе, взамен отсутствующей медицинской маски.

Мы-то с вами прекрасно понимаем, что коронавирусу начхать на маску - защита от неё околонолевая. Однако, во-первых, власти не сумели разъяснить населению (как это было сделано в некоторых европейских странах), что маски нужны, в основном, больным, чтобы они не распространяли бациллу в виде мокроты при чихе, кашле и прочем отхаркивании.

Во-вторых, власти даже намерения не продемонстрировали решить вопрос с дефицитом первичных средств индивидуальной защиты. Маски-то нужны не только для защиты от соплей, - они неотъемлемая часть работы многих других ветвей медицины, например, хирургов. Им теперь операции без масок проводить?

@MT