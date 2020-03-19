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Общество
Подайте маску бедному человеку...
19.03.2020

Кризис начался ещё в феврале. Было очевидно, что он настигнет и Молдову, в свое время. 

В самом начале катастрофически быстро закончились медицинские маски в аптеках. Никакой альтернативы, вроде пошива тканных масок, производства масок самостоятельно, экстренной закупки или просьбы к кому-то из "партнеров по развитию" власти не произвели. 

В аптеках Кишинева по-прежнему медицинских масок нет, а соцсети забиты объявлениями спекулянтов о продаже по заоблачным ценам. Не далее как на днях наша редакция воочию наблюдала полицейского в строительном респираторе, взамен отсутствующей медицинской маски. 

Мы-то с вами прекрасно понимаем, что коронавирусу начхать на маску - защита от неё околонолевая. Однако, во-первых, власти не сумели разъяснить населению (как это было сделано в некоторых европейских странах), что маски нужны, в основном, больным, чтобы они не распространяли бациллу в виде мокроты при чихе, кашле и прочем отхаркивании.

Во-вторых, власти даже намерения не продемонстрировали решить вопрос с дефицитом первичных средств индивидуальной защиты. Маски-то нужны не только для защиты от соплей, - они неотъемлемая часть работы многих других ветвей медицины, например, хирургов. Им теперь операции без масок проводить? 

@MT


 
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