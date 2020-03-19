Гражданский Конгресс. Три требования к власти

Последние недели ярко обнажили дремучую некомпетентность и моральную деградацию власти и парламентской оппозиции.

Коронавирусная эпидемия уже бушевала в стране. Общество ждало эффективных мер противодействия эпидемии. Но власть и парламентская оппозиция не просто упустили время, они воспользовались драгоценным временем с преступным умыслом.

Они скрыли имеющиеся факты о зараженных коронавирусом в Хынчештском районе и не отменили проведение там выборов. Группировка Игоря Додона и политический клан Майи Санду совместно создали в Хынчештском районе рукотворный эпидемиологический очаг. Нет никаких сомнений в том, что оба политика должны понести публичную ответственность за содеянное.

В последние дни мы еще раз убедились в том, что власть и парламентская оппозиция оказались неспособны выработать ясный и понятный план действий сопротивлению пандемии. Не смогли они предложить мер по консолидации и взаимной солидарности терпящего бедствия молдавского общества.

Вместо этого Партия социалистов и Партия PAS развернули интриги по консолидации с Демократической партией. С организацией, деятельность которой была осуждена парламентской Декларацией «О захваченном государстве» от 8 июня 2019 года.

16 марта 2020 года Партия социалистов без стеснения вступила в открытую коалицию с Демократической партией. И мы теперь знаем, что этот срочный союз не был связан ни с борьбой с пандемией, ни со стремлением оказать компетентное содействие народу.

Вместо этого – раздел постов и бизнес-потоков, возвращение смешанный системы выборов в парламент, возвращение полного криминального контроля Демократической партии над Республикой Молдова. И, наконец, введение Чрезвычайного Положения.

Чрезвычайное положение, не смотря на всю свою своевременность, оказалось очередной циничной аферой. В чем состоит суть предпринимаемых действий власти в условиях чрезвычайного положения? Как и каким образом выживать людям в условиях вынужденных ограничений по перемещению? Как на практике сочетать соблюдение карантина и поддержание минимального достатка своих семей? Что может и должна предложить власть людям в условиях столь вероломных и беспрецедентных испытаний?

Вместо ответов на эти вопросы мы видим лишь очередной дождь наград и внеочередных званий, высыпавшихся на головы высших чиновников. Вместо столь востребованных сейчас ясности и честности – очередной туман деклараций и оптимистических намеков.

В этой связи, Партия коллективного действия – Гражданский конгресс требует от власти срочного принятия трёх обязательных мер. Данные меры не требуют ни длительного согласования, ни сложной законодательной работы. Только политическая воля – единственное, что требуется от власти.

Первое. Обеспечение населения минимальным набором санитарно-гигиенических защитных средств: медицинские маски, перчатки, санитайзеры. Имеется ввиду как бесплатное распространение защитных средств среди пенсионеров и пожилых граждан, равно как и обеспечение их широкой доступности в сети аптек и всех торговых учреждений.

Второе. Отмена на период чрезвычайной ситуации всех платежей предприятиям, учреждениям и организациям ЖКХ, а равно налогов, сборов и прочих обязательных платежей в Национальный консолидированный бюджет; перенос сроков уплаты налогов, сборов и прочих обязательных платежей за прошлый год, а равно и сроков оплаты медицинских полисов, на срок действия чрезвычайного положения.

Третье. Отмена всех платежей по кредитам, включая сумму займов и разного рода процентов (и прочих связанных с последними платежей, включая санкционные), полученным как физическими, так и юридическими лицами, на период чрезвычайного положения.

Это всё, что «социал-демократическое» правление сможет сделать, если захочет сделать. Это то, чему вряд ли помешает и действующая парламентская «оппозиция». Всего остального, уважаемые граждане Молдовы, мы добьемся сами, все вместе, всем миром.

@MT