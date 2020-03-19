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Здоровье
Меры действуют - в Молдове самый низкий показатель заражения коронавирусом в регионе и Европе
19.03.2020

За вчерашний день зафиксировано шесть новых случаев заболевания из 63 подозрений.

Данные цифры оправдывают все меры, предпринятые руководством Молдовы, так как сегодня в нашей республике наблюдается самый низкий показатель заражения вирусом нового типа COVID-19.

Об этом стало известно на брифинге главы государства для прессы после заседания Единого центра управления

– Это значит, что меры были приняты вовремя и дали соответствующие результаты, – заявил Игорь Додон.

Напомним, что во избежание угрозы распространения эпидемии коронавируса в Молдове действует карантин, а также объявлено чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

Автор: Михаил Генчу


 
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