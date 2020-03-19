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Общество
Прощай, немытая Молдова: C 23 марта возобновят деятельность некоторые магазины, помимо продуктовых
19.03.2020

Особенно радостно, что откроются торговые точки по продаже товаров личной гигиены, а то заждались.

С понедельника, 23 марта, будет возобновлена розничная торговля товарами личной гигиены в специализированных магазинах. Это решение было принято сегодня на заседании чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению. О нем объявил премьер-министр Ион Кику.

Также с понедельника возобновится розничная торговля сельскохозяйственными товарами. Речь идет также о специализированных магазинах.

Будет восстановлена и торговля автозапчастями, отметил премьер. Он подчеркнул, что, учитывая предстоящие сельхозработы, это необходимо, однако торговля в данных торговых точках, как и в других местах, должна проходить при строгом соблюдении правил гигиены и других мер борьбы с коронавирусом.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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