Прощай, немытая Молдова: C 23 марта возобновят деятельность некоторые магазины, помимо продуктовых

Особенно радостно, что откроются торговые точки по продаже товаров личной гигиены, а то заждались.

С понедельника, 23 марта, будет возобновлена розничная торговля товарами личной гигиены в специализированных магазинах. Это решение было принято сегодня на заседании чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению. О нем объявил премьер-министр Ион Кику.

Также с понедельника возобновится розничная торговля сельскохозяйственными товарами. Речь идет также о специализированных магазинах.

Будет восстановлена и торговля автозапчастями, отметил премьер. Он подчеркнул, что, учитывая предстоящие сельхозработы, это необходимо, однако торговля в данных торговых точках, как и в других местах, должна проходить при строгом соблюдении правил гигиены и других мер борьбы с коронавирусом.

ПАВЕЛ МУНТЯН