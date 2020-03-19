В Кишиневе можно купить все, не выходя из дома: ПОЛНЫЙ список онлайн-магазинов и ресторанов

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Интересное
Заказать на дом можно не только продукты питания, но и гигиенические и моющие средства, хозтовары, игры для детей и товары для хобби, корм для животных, алкоголь, косметику… живем!
Собственно, купить можно, практически, все в Кишиневе, не выходя из дома. Некоторые онлайн-магазины, правда, доставляют товары с некоторым опозданием из-за карантина, - большое количество заказов. Это нужно учитывать при шоппинге в сети.
Кроме продуктов, можно заказать готовую еду из 94-х ресторанов и пиццерий, и выбрать себе из солидного списка непродовольственных товаров необходимое для души и тела.
Корреспондент «Комсомолки» «прошелся» по онлайн магазинам и выяснил, что, где и почем.
pegas.md
Что продают
Яйца куриные, фрукты-овощи, колбасные и мясные изделия, свежее мясо, вода, зелень, хлеб, пельмени, молоко, сахар, мука, вертуты, молочная продукция, сыр, масло подсолнечное, напитки, детское питание, и т.д., - полный набор необходимых продовольственных товаров.
Непродовольственные товары - Стиральный порошок, моющие и гигиенические средства, шампуни и бальзамы, бритвенные станки и пенки и гели для бритья, зубная паста, батарейки, салфетки, бумажные полотенца, туалетная бумага, памперсы, корм для кошек.
Доставка
Из-за карантина доставляют товар на следующий день.
Доставка по Кишиневу – 45 леев
Срочная доставка по Кишиневу – 70 леев
Оплата
Карточкой или наличными курьеру
mh.md
Что продают
Мясо и колбасные и мясные изделия, сыры, молочная продукция, крупы, выпечка, хлеб, кондитерские изделия, напитки, фастфуд и многое другое.
Доставка
Минимальная доставка - 150 леев, стоимость доставки – 30 леев.
От 300 леев стоимости заказа - доставка по Кишиневу бесплатная
Время ожидания доставки - от 1 часа, c 09:00 до 19:00 по будням, выходным и праздничным дням.
Оплата
Наличными при доставке.
Natur.md
Что продают
Натуральные продукты молдавского производства – брынза, сыр, масло, майонез, яйца, куриное мясо, макаронные изделия, кондитерские и многое другое.
Доставка
Заказ на сумму свыше 300 леев доставляется бесплатно. Для покупок до 300 леев, доставка - 40 леев.
Время доставки продуктов - от 1 до 48 часов с момента подтверждения получения заказа. На данный момент доставка - только по Кишиневу.
Оплата
Оплата заказа производится наличными при получении.
ggg.md
Что продают
Продукты питания – онлайн супермаркет.
Доставка
Доставка осуществляется бесплатно, на второй день после оформления заказа, минимальная стоимость заказа – 500 леев.
Доставка – только по Кишиневу.
Оплата
Наличными или банковской картой при доставке.
shop.madein.md
Что продают
Продукты питания и сельскохозяйственные продукты, созданные на основе натуральных ингредиентов от местных производителей.
Доставка
В Кишиневе время доставки составляет 24 часа и стоит 40 леев. В остальные районы страны доставка осуществляется за 48 часов, тариф - 80 леев.
Оплата заказа
Онлайн – банковской картой или PayPal.
fruitbox.md
Что продают
Свежие фрукты, овощи, зелень, ягоды.
Доставка
Доставка осуществляется бесплатно.
Оплата
Наличными при получении заказа.
metro.zakaz.md
Что продают
В ассортименте онлайн магазина – практически все тоже самое, что и магазинах «Метро», можно купить как продовольственные товары, так и непродовольственные, по тем же ценам, что на полках магазинов.
Доставка
Из-за карантина заказы принимают примерно с 4-5 дневным опозданием. То есть, если сегодня 19-е, попробуйте сделать заказ 23-го марта.
Стоимость доставки зависит от адреса доставки (удаленность зоны).
Плановая доставка в Кишиневе: 39 леев.
При оформлении заказа общим весом более 21 кг будет начисляться дополнительная комиссия в размере 5 леев, свыше 41 кг - стоимость комиссии составляет 15 леев за каждые последующие 10 кг.
Оплата
Наличными при получении собранной корзины, на основании окончательной суммы заказа по товарному чеку.
Картой Visa/Mastercard при получении заказа.
boiar.md
Что продают
Вино, алкогольная продукция.
Доставка
Заказы от 1000 леев – бесплатно, доставку осуществляет STRAUS.MD.
Оплата
Банковской картой, наличными.
alcomarket.md
Что продают
Алкогольные, безалкогольные напитки, снэки.
Доставка
Стоимость доставки - 50 леев, только по Кишиневу.
Осуществляется бесплатно, если стоимость заказа не менее 500 леев.
Время ожидания доставки - от 3 до 8 часов, c 09:00 до 19:00 ежедневно.
Оплата
Наличными или банковской картой при доставке (VISA, Master Card).
divat.md
Что продают
Кофе, чай.
Доставка
Доставка в рабочие дни в течение 24 часов с момента оформления заказа, с 12:00 до 19:00.
Стоимость доставки по Кишинёву бесплатна для заказов на сумму свыше 300 леев. Заказы на сумму меньше 300 леев, доставляются по Кишинёву по единому тарифу - 30 леев.
Оплата
Банковской картой на сайте или наличными после доставки.
Pellini.md
Что продают
Кофе.
Доставка
Заказы принимаются по тел. с понедельника по пятницу с 09-30 до 18:00 или через сайт в любое время.
Заказы, оформленные до 14.00, доставляются в тот же день.
Доставка по Кишиневу осуществляется бесплатно при минимальном заказе от трёх банок (по 250г) или 1 кг кофе!
Оплата
Наличными при доставке.
dismarket.md
Что продают
Продукты для японской кухни.
Доставка
При заказе от 500 леев - бесплатная доставка по городу!
Заказ до 500 леев - доставка 50 леев.
При оформлении заказа до 09-00, доставка осуществляется в тот же день, после 09-00 - на следующий день.
Выходной день - воскресенье, доставка не осуществляется.
biocamara.md
Что продают
Мед, мед с добавками, сиропы (из почек пихты и сосны и из одуванчиков), травяные чаи, - эко-продукция, произведенная в монастыре Зэбричень в Единецком районе.
Доставка
В связи с карантином, доставка осуществляется раз в неделю,
Минимальная сумма заказа составляет 200 леев.
Доставка стоит 30 леев.
Заказы от 400 леев доставляются бесплатно.
Доставка осуществляются только в Кишинёв, Бельцы и Единцах.
Оплата
Наличными при получении заказа.
straus.md
Что продают
Питание. В каталоге «Страуса» - меню 94-х ресторанов и кафе. Это как заказать блюда из этих ресторанов напрямую. Заказываешь пиццу с пивом или шашлык – привозят на дом.
Доставка
Доставка – примерно в течение часа. Стоимость и среднее время доставки зависит от ресторана, который вы выбираете.
Оплата
Можно оплатить банковской картой на сайте. Или наличными курьеру.
dalmors-grup.md
Что продают
Рыбу мороженую, соленую и копченую, пресервы, полуфабрикаты, рыбные деликатесы, морепродукты, в общем, - рай для любителей рыбы и морепродуктов.
Доставка
Доставка по Кишиневу осуществляется в тот же день, если заказ поступил до 12.00, и на следующий день, если заказ поступил после 12.00.
Доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.
Минимальная сумма заказа - 300 леев.
Если сумма заказа свыше 500 леев - доставка по Кишиневу бесплатная.
Если же заказ ниже 500 леев, стоимость доставки составит 50 леев.
Оплата
Наличными после доставки.
caviar.md
Что продают
Рыбная продукция и морепродукты.
Доставка
Доставка товаров осуществляется в пределах Кишинева, с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, на следующий день после оформления заказа.
Заказ можно оформить на сайте 24 часа в сутки либо у оператора, с понедельника по воскресенье с 09:00 до 18:00 по телефону.
Бесплатная доставка по Кишиневу при заказе на сумму свыше 1000 леев.
Доставка по Кишиневу при заказе на сумму менее 1000 леев – 60 леев.
Оплата
Наличными при доставке.
planetazook9.md
Что продают
Корм для домашних животных и наполнители для туалетов для животных.
Доставка
Доставка в течение двух суток, в будние дни.
В период чрезвычайной ситуации доставка продуктов питания и наполнителей для туалетов для домашних животных осуществляется бесплатно.
Доставка осуществляется только в пределах муниципия Кишинева.
globalstoremd.com
Что продают
Непродовольственные товары, моющие средства, гигиенические средства, хозтовары и другое.
Доставка
По Кишиневу - в течение 3 дней, после подтверждения заказа.
Бесплатная доставка для заказов свыше 299 леев. Для заказов менее 299 леев, стоимость доставки составляет 50 леев.
Доставка по Молдове - в течение 7 дней, после подтверждения заказа.
Бесплатная доставка для заказов свыше 800 леев. Для заказов менее 800 леев, стоимость доставки составляет 80 леев.
Заказ доставляется только в районные центры.
rozetka.md
Что продают
Крупный интернет-магазин непродовольственных товаров – огромный выбор моющих средств и хозтоваров, крупная техника и одежда, товары для хобби, зоотовары, игры и конструкторы для детей, памперсы и косметические средства и многое-многое другое.
В период карантина работает в обычном режиме.
Доставка
Курьер доставляет товар в течение 3-7 дней.
Оплата
Банковской картой на сайте.
Список ресторанов Кишинева, осуществляющих доставку еды на дом
Список ресторанов Кишинева, осуществляющих доставку еды на дом
Список ресторанов Кишинева, осуществляющих доставку еды на дом
Список ресторанов Кишинева, осуществляющих доставку еды на дом
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