В Кишиневе можно купить все, не выходя из дома: ПОЛНЫЙ список онлайн-магазинов и ресторанов

Заказать на дом можно не только продукты питания, но и гигиенические и моющие средства, хозтовары, игры для детей и товары для хобби, корм для животных, алкоголь, косметику… живем!

Собственно, купить можно, практически, все в Кишиневе, не выходя из дома. Некоторые онлайн-магазины, правда, доставляют товары с некоторым опозданием из-за карантина, - большое количество заказов. Это нужно учитывать при шоппинге в сети.

Кроме продуктов, можно заказать готовую еду из 94-х ресторанов и пиццерий, и выбрать себе из солидного списка непродовольственных товаров необходимое для души и тела.

Корреспондент «Комсомолки» «прошелся» по онлайн магазинам и выяснил, что, где и почем.

pegas.md

Что продают

Яйца куриные, фрукты-овощи, колбасные и мясные изделия, свежее мясо, вода, зелень, хлеб, пельмени, молоко, сахар, мука, вертуты, молочная продукция, сыр, масло подсолнечное, напитки, детское питание, и т.д., - полный набор необходимых продовольственных товаров.

Непродовольственные товары - Стиральный порошок, моющие и гигиенические средства, шампуни и бальзамы, бритвенные станки и пенки и гели для бритья, зубная паста, батарейки, салфетки, бумажные полотенца, туалетная бумага, памперсы, корм для кошек.

Доставка

Из-за карантина доставляют товар на следующий день.

Доставка по Кишиневу – 45 леев

Срочная доставка по Кишиневу – 70 леев

Оплата

Карточкой или наличными курьеру

mh.md

Что продают

Мясо и колбасные и мясные изделия, сыры, молочная продукция, крупы, выпечка, хлеб, кондитерские изделия, напитки, фастфуд и многое другое.

Доставка

Минимальная доставка - 150 леев, стоимость доставки – 30 леев.

От 300 леев стоимости заказа - доставка по Кишиневу бесплатная

Время ожидания доставки - от 1 часа, c 09:00 до 19:00 по будням, выходным и праздничным дням.

Оплата

Наличными при доставке.

Natur.md

Что продают

Натуральные продукты молдавского производства – брынза, сыр, масло, майонез, яйца, куриное мясо, макаронные изделия, кондитерские и многое другое.

Доставка

Заказ на сумму свыше 300 леев доставляется бесплатно. Для покупок до 300 леев, доставка - 40 леев.

Время доставки продуктов - от 1 до 48 часов с момента подтверждения получения заказа. На данный момент доставка - только по Кишиневу.

Оплата

Оплата заказа производится наличными при получении.

ggg.md

Что продают

Продукты питания – онлайн супермаркет.

Доставка

Доставка осуществляется бесплатно, на второй день после оформления заказа, минимальная стоимость заказа – 500 леев.

Доставка – только по Кишиневу.

Оплата

Наличными или банковской картой при доставке.

shop.madein.md

Что продают

Продукты питания и сельскохозяйственные продукты, созданные на основе натуральных ингредиентов от местных производителей.

Доставка

В Кишиневе время доставки составляет 24 часа и стоит 40 леев. В остальные районы страны доставка осуществляется за 48 часов, тариф - 80 леев.

Оплата заказа

Онлайн – банковской картой или PayPal.

fruitbox.md

Что продают

Свежие фрукты, овощи, зелень, ягоды.

Доставка

Доставка осуществляется бесплатно.

Оплата

Наличными при получении заказа.

metro.zakaz.md

Что продают

В ассортименте онлайн магазина – практически все тоже самое, что и магазинах «Метро», можно купить как продовольственные товары, так и непродовольственные, по тем же ценам, что на полках магазинов.

Доставка

Из-за карантина заказы принимают примерно с 4-5 дневным опозданием. То есть, если сегодня 19-е, попробуйте сделать заказ 23-го марта.

Стоимость доставки зависит от адреса доставки (удаленность зоны).

Плановая доставка в Кишиневе: 39 леев.

При оформлении заказа общим весом более 21 кг будет начисляться дополнительная комиссия в размере 5 леев, свыше 41 кг - стоимость комиссии составляет 15 леев за каждые последующие 10 кг.

Оплата

Наличными при получении собранной корзины, на основании окончательной суммы заказа по товарному чеку.

Картой Visa/Mastercard при получении заказа.

boiar.md

Что продают

Вино, алкогольная продукция.

Доставка

Заказы от 1000 леев – бесплатно, доставку осуществляет STRAUS.MD.

Оплата

Банковской картой, наличными.

alcomarket.md

Что продают

Алкогольные, безалкогольные напитки, снэки.

Доставка

Стоимость доставки - 50 леев, только по Кишиневу.

Осуществляется бесплатно, если стоимость заказа не менее 500 леев.

Время ожидания доставки - от 3 до 8 часов, c 09:00 до 19:00 ежедневно.

Оплата

Наличными или банковской картой при доставке (VISA, Master Card).

divat.md

Что продают

Кофе, чай.

Доставка

Доставка в рабочие дни в течение 24 часов с момента оформления заказа, с 12:00 до 19:00.

Стоимость доставки по Кишинёву бесплатна для заказов на сумму свыше 300 леев. Заказы на сумму меньше 300 леев, доставляются по Кишинёву по единому тарифу - 30 леев.

Оплата

Банковской картой на сайте или наличными после доставки.

Pellini.md

Что продают

Кофе.

Доставка

Заказы принимаются по тел. с понедельника по пятницу с 09-30 до 18:00 или через сайт в любое время.

Заказы, оформленные до 14.00, доставляются в тот же день.

Доставка по Кишиневу осуществляется бесплатно при минимальном заказе от трёх банок (по 250г) или 1 кг кофе!

Оплата

Наличными при доставке.

dismarket.md

Что продают

Продукты для японской кухни.

Доставка

При заказе от 500 леев - бесплатная доставка по городу!

Заказ до 500 леев - доставка 50 леев.

При оформлении заказа до 09-00, доставка осуществляется в тот же день, после 09-00 - на следующий день.

Выходной день - воскресенье, доставка не осуществляется.

biocamara.md

Что продают

Мед, мед с добавками, сиропы (из почек пихты и сосны и из одуванчиков), травяные чаи, - эко-продукция, произведенная в монастыре Зэбричень в Единецком районе.

Доставка

В связи с карантином, доставка осуществляется раз в неделю,

Минимальная сумма заказа составляет 200 леев.

Доставка стоит 30 леев.

Заказы от 400 леев доставляются бесплатно.

Доставка осуществляются только в Кишинёв, Бельцы и Единцах.

Оплата

Наличными при получении заказа.

straus.md

Что продают

Питание. В каталоге «Страуса» - меню 94-х ресторанов и кафе. Это как заказать блюда из этих ресторанов напрямую. Заказываешь пиццу с пивом или шашлык – привозят на дом.

Доставка

Доставка – примерно в течение часа. Стоимость и среднее время доставки зависит от ресторана, который вы выбираете.

Оплата

Можно оплатить банковской картой на сайте. Или наличными курьеру.

dalmors-grup.md

Что продают

Рыбу мороженую, соленую и копченую, пресервы, полуфабрикаты, рыбные деликатесы, морепродукты, в общем, - рай для любителей рыбы и морепродуктов.

Доставка

Доставка по Кишиневу осуществляется в тот же день, если заказ поступил до 12.00, и на следующий день, если заказ поступил после 12.00.

Доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Минимальная сумма заказа - 300 леев.

Если сумма заказа свыше 500 леев - доставка по Кишиневу бесплатная.

Если же заказ ниже 500 леев, стоимость доставки составит 50 леев.

Оплата

Наличными после доставки.

caviar.md

Что продают

Рыбная продукция и морепродукты.

Доставка

Доставка товаров осуществляется в пределах Кишинева, с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, на следующий день после оформления заказа.

Заказ можно оформить на сайте 24 часа в сутки либо у оператора, с понедельника по воскресенье с 09:00 до 18:00 по телефону.

Бесплатная доставка по Кишиневу при заказе на сумму свыше 1000 леев.

Доставка по Кишиневу при заказе на сумму менее 1000 леев – 60 леев.

Оплата

Наличными при доставке.

planetazook9.md

Что продают

Корм для домашних животных и наполнители для туалетов для животных.

Доставка

Доставка в течение двух суток, в будние дни.

В период чрезвычайной ситуации доставка продуктов питания и наполнителей для туалетов для домашних животных осуществляется бесплатно.

Доставка осуществляется только в пределах муниципия Кишинева.

globalstoremd.com

Что продают

Непродовольственные товары, моющие средства, гигиенические средства, хозтовары и другое.

Доставка

По Кишиневу - в течение 3 дней, после подтверждения заказа.

Бесплатная доставка для заказов свыше 299 леев. Для заказов менее 299 леев, стоимость доставки составляет 50 леев.

Доставка по Молдове - в течение 7 дней, после подтверждения заказа.

Бесплатная доставка для заказов свыше 800 леев. Для заказов менее 800 леев, стоимость доставки составляет 80 леев.

Заказ доставляется только в районные центры.

rozetka.md

Что продают

Крупный интернет-магазин непродовольственных товаров – огромный выбор моющих средств и хозтоваров, крупная техника и одежда, товары для хобби, зоотовары, игры и конструкторы для детей, памперсы и косметические средства и многое-многое другое.

В период карантина работает в обычном режиме.

Доставка

Курьер доставляет товар в течение 3-7 дней.

Оплата

Банковской картой на сайте.

Список ресторанов Кишинева, осуществляющих доставку еды на дом

Список ресторанов Кишинева, осуществляющих доставку еды на дом

Список ресторанов Кишинева, осуществляющих доставку еды на дом