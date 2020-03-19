Хроники коронавируса в Кишинева: о скидках на продукты в супермаркетах придется забыть!

Супермаркеты начинают извещать покупателей об отсутствии необходимых запасов у поставщиков.

Получил смс-ку от одного из магазинов одежды: «Оставаться дома — не значит отказываться от покупок! 30% скидки! Покупайте безопасно онлайн!»

Во дворе пусто, лишь кто-то повесил ковры, чтобы выбить их. Видно, решил воспользоваться карантином и сделать генеральную уборку в квартире. Несмотря на запрет мэрии выбивать во дворах ковры. Впрочем, дышать пылью в кишиневских дворах нынче некому.

Зато пыль от ковров никому во дворе не помешает. Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

Пошел в ближайший супермаркет. Пока стоял в очереди под весенним солнышком (запускали партиями по пять человек), прочел на двери объявление: «Спешим вам сообщить о том, что в связи с ситуацией с коронавирусом и повышенным спросом клиентов на продукты питания первой необходимости вышеперечисленные позиции не попадают в рамки какой-либо скидки. Это объясняется отсутствием необходимых запасов у поставщиков». Сверху изображения нескольких пачек риса.

Я вышел на улицу в медицинской маске на лице и в синих одноразовых перчатках. Иду, наслаждаюсь солнышком и отсутствием толчеи на улице Крянгэ. Смотрю открыт магазин, где продают спиртное. Парень за прилавком прилип к гаджету скучает среди сотен бутылок алкоголя.

- А разве спиртное — это продукт питания? - осторожно интересуюсь у него.

- По документам проходит как продукты питания...

Впрочем, смотрю и закуска имеется на витрине — чипсы, таранька, не обманул парень...

Всегда чересчур оживленная улица Крянгэ нынче пуста. Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

Прохожу мимо поликлиники (центр семейных врачей №4), дай, думаю, зайду.

Меня встречает приветливая медсестра:

- Я вам сначала замерю температуру!

Она наводит на меня что-то типа похожее на ингалятор. Я замираю, а вдруг температура резко поднялась?

- Все у вас превосходно! - говорит.

- А если бы была повышенная температура? - с чувством облегчения о того, что опасность прошла мимо, спрашиваю ее.

- Была бы больше 37, мы бы вас тотчас бы госпитализировали на 14 дней!

Перспектива провести две недели ни за что ни про что на больничной койке мне так и не улыбнулась.

Всем посетителям поликлиники сразу же начинают измерять температуру. Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

В поликлинике пусто, никого.

- Вызовов на дом стало меньше, - говорит за стойкой регистратуры медсестра.

Ну и слава Богу! Перешел дорогу, сел в троллей бус. Подошла кондуктор, протянул ей два лея:

- Говорили же, что общественный транспорт будет бесплатным!

- Ничего не знаем, нам пока об этом не говорили, - кондуктор дает мне билет. - Если и будем кого бесплатно возить, то только медработников!

Выхожу у педуниверситета. Тут, вообще, никого, даже на остановке. Иду в сторону Скулянки. Тут всегда базар, полно торговцев,товар прямо на асфальте, Так было. Сегодня пустота и тишина...

Поднимаюсь пешком наверх. По дороге встречаю знакомых продавщиц сигаретного киоска.

- Где вы сигареты берете? - спрашивают они.

Отвечаю, что, вроде, проблем нет.

- А мы без работы сидим... Сигареты есть, а торговать нельзя. Еще неделю и нам придется выходить на улицы с протянутой рукой...

ЛЕОНИД РЯБКОВ