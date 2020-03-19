Эксперт-эпидемиолог ВОЗ - жителям Молдовы: Ни у одного человека нет иммунитета от COVID-19

Эксперт-эпидемиолог ВОЗ сообщила, что у людей нет иммунитета на COVID-19 и объяснила что это означает.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Стелла Григорицэ опровергает мифы о лицах, которые, якобы, обладают иммунитетом к коронавирусу. Согласно ее заявлениям, ни у кого в мире его нет. Об этом она рассказала сегодня утром в ходе брифинга.

- Мы, граждане, не обладаем иммунитетом на этот вирус. Что это означает: вирус, который попадает в наш организм, размножается. Период от проникновения вируса в организм до появления клинических симптомов, то есть инкубационный период, составляет 14 дней, - сказала Георгица.

Представитель ВОЗ подчеркнула важность соблюдения 14-дневного карантинного периода. Также люди должны сохранять социальную дистанцию, находиться дома и как можно чаще мыть руки. Также важно трижды в день измерять температуру.

ПАВЕЛ МУНТЯН