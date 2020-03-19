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Общество
Что нас ожидает в случае продления периода чрезвычайного положения
19.03.2020

В случае продления периода чрезвычайного положения срок может быть продлен:

  1. продление на 30 дней срока рассмотрения случаев нарушения налогового и таможенного законодательства или рассмотрение жалоб, которые поданы в период чрезвычайного положения; 
  2. приостановка на период ЧП налоговых проверок; 
  3. отмена проведения обязательного аудита финансовой ситуации в 2019 году, за исключением предприятий общественного интереса; 
  4. предоставление коммерческим банкам возможности реешелонировать ипотечные кредиты для физических лиц; 
  5. дополнительные меры для стимулирования банков выдавать предприятиям и гражданам кредиты на привлекательных условиях, в том числе с учетом пересмотра базовой ставки; 
  6. использование ресурсов, привлеченных правительством (перекредитование) через международные финансовые институты для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса;
  7. увеличение размера компенсаций из бюджета для участников программы «Prima Casă». 

@KP


 
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