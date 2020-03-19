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Что нас ожидает в случае продления периода чрезвычайного положения
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|19.03.2020
В случае продления периода чрезвычайного положения срок может быть продлен:
- продление на 30 дней срока рассмотрения случаев нарушения налогового и таможенного законодательства или рассмотрение жалоб, которые поданы в период чрезвычайного положения;
- приостановка на период ЧП налоговых проверок;
- отмена проведения обязательного аудита финансовой ситуации в 2019 году, за исключением предприятий общественного интереса;
- предоставление коммерческим банкам возможности реешелонировать ипотечные кредиты для физических лиц;
- дополнительные меры для стимулирования банков выдавать предприятиям и гражданам кредиты на привлекательных условиях, в том числе с учетом пересмотра базовой ставки;
- использование ресурсов, привлеченных правительством (перекредитование) через международные финансовые институты для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса;
- увеличение размера компенсаций из бюджета для участников программы «Prima Casă».
@KP
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