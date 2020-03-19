ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ: Игорь Додон объявил о мерах поддержки бизнеса

Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал список мер по поддержке бизнеса во время кризиса. Они были согласованы во время встречи премьер-министра Иона Кику и представителей бизнес-ассоциаций Молдовы.

Среди предлагаемых мер

– отсрочка выплаты налога на прибыль на срок до 25 июня 2020 года;

- отсрочка до 25 апреля 2020 года подачи и оплаты налога на прибыль за 2019 года для индивидуальных предпринимателей или крестьянских хозяйства (фермеров), неплательщиков НДС, числом работников до трех; экономических агентов – субъектов сектора малых и средних предприятий (режим IVAO);

- снижение ставки НДС с 20% до 15% для сферы HORECA, начиная с 1 мая 2020 года;

- введение моратория на проведение проверок до 1 июня 2020 года. В случае продления периода чрезвычайного положения срок может быть продлен;

- продление на 30 дней срока рассмотрения случаев нарушения налогового и таможенного законодательства или рассмотрение жалоб, которые поданы в период чрезвычайного положения;

- приостановка на период ЧП налоговых проверок;

- отмена проведения обязательного аудита финансовой ситуации в 2019 году, за исключением предприятий общественного интереса;

- предоставление коммерческим банкам возможности реешелонировать ипотечные кредиты для физических лиц;

- дополнительные меры для стимулирования банков выдавать предприятиям и гражданам кредиты на привлекательных условиях, в том числе с учетом пересмотра базовой ставки;

- использование ресурсов, привлеченных правительством (перекредитование) через международные финансовые институты для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса;

- увеличение размера компенсаций из бюджета для участников программы «Prima Casa».

- увеличение на 150 млн. леев (внесение поправок в бюджет) фонда правительства, чтобы предоставить гарантии отдельным стратегическим предприятиям в случае необходимости (механизм, подобный гарантийному фонду правительства по программе «Prima Casa»).

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ