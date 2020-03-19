Общество В Молдове не выявлено новых случаев коронавируса - у нас 36 больных Количество подтвержденных в Молдове случаев заболевания коронавирусом остается на прежнем уровне. Виорика Думбрэвяну предоставила информацию последнего часа на утреннем брифинге для прессы. За последние 24 часа не было выявлено новых случаев заражения вирусом нового типа COVID-19. В 24-х случаях вирус был привезен из-за рубежа, 12 других случаев заражения произошли уже на территории Молдовы. Страны, из которых "импортирован" коронавирус: - Италия

- Франция

- Великобритания

- Швейцария. В список «экспортирующих стран» добавилась новая страна, одном из новых случаев болезнь была «завезена» из Чехии. Автор: Михаил Генчу

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