Все хорошо прекрасная Маркиза... PDM и PSRM вместе и теперь все Плахишо!

В Молдавии по шумок коронавируса в правительство, созданное Соцпартией президента Игоря Додона, вернулась Демпартия Влада Плахотнюка – человека, до основания коррумпировавшего государственный организм. Казалось, прошлым летом вирус Плахотнюка был побежден: под влиянием внешних игроков – России и Запада – в парламенте была сформирована коалиция социалистов и проевропейского блока ACUM, занимавшего решительные антикоррупционные позиции, а теневой хозяин страны бежал за границу. Но уже в ноябре коалиционное правительство лидера ACUM Майи Санду получило вотум недоверия, а через несколько дней президентом Додоном было создано «технократическое» правительство во главе с Ионом Кику, которое было утверждено при поддержке депутатов Демпартии.

И вот теперь, под предлогом единения ответственных политических сил перед лицом эпидемии коронавируса, неформальный союз Додона с партией Плахотнюка перерос в официально оформленную коалицию. 16 марта фракции Соцпартии и Демпартии подписали соглашение об этом. Представители Демпартии получили в кабинете четыре министерства, причем весьма важные – МИД, Минобороны, Минэкономики и Минобразования, а также пост вице-премьера по вопросам реинтеграции с Приднестровьем. Более того, руководители Демпартии сообщили, что по соглашению с Додоном демократы на президентских выборах осенью поддержат его кандидатуру, а после выборов председатель ДПМ Павел Филип (который был премьер-министром при Плахотнюке) получит пост премьера или председателя парламента. Так что политическая выгода здесь взаимная.

Влад Плахотнюк не может вернуться в Молдавию, он находится в розыске. Но никто в стране не верит, что Демпартия очистилась от его влияния. Да и у самого Додона и верхушки его партии были достаточно прочные связи с режимом Плахотнюка. Оппозиция оценивает создание коалиции как восстановление прежних коррупционных, теневых схем. ЦК Компартии Молдавии заявил, что Додон совершил «очередной акт предательства, воссоздав мафиозно-олигархический режим, который существовал до июня 2019 г.». Лидер «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый подчеркнул, что коалицией ПСРМ с ДПМ в Молдове завершена реставрация режима Плахотнюка, но уже под руководством президента Додона.

В день подписания соглашения о коалиции Додон призвал правительство ввести в стране режим чрезвычайного положения. 17 марта парламент проголосовал за введение режима ЧП сроком на 60 дней. На этот день число зараженных коронавирусом в Молдове составило всего 30 человек. В рамках ЧП временно закрываются предприятия торговли, кроме аптек, продмагов и АЗС, рестораны и кафе, воздушное и железнодорожное сообщение со всеми странами. Понятно, что внимание общества будет сосредоточено на этом, а не на политических маневрах власти.

Александр Ивахник

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