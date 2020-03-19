Ион Кику: мы готовы в 24 часа предоставить одну тысячу койкомест для больных коронавируса

Республика Молдова располагает достаточными ресурсами для борьбы с пандемией.

В эфире телепрограммы на канале Молдова1 премьер-министр Ион Кику заверил телезрителей, что, в случае тяжелого сценария эпидемии, первым удар встретит Кишинев.

Только в одной столице в течение 24 часов власти предоставят 1 000 койкомест в кишиневских больницах для зараженных коронавирусом.

- Мы подготовили достаточно ресурсов для подобных ситуаций. Это не значит, что такое количество койкомест достаточно для месяца или дольшего периода, потому что они могут закончиться при большом потоке.

По этой причине мы рассматриваем различные варианты, приобретаем, заключаем новые контракты, и будем продолжать искать в зависимости от развития событий.

У нас пока достаточно защитных костюмов и масок в медицинских учреждениях, достаточно кроватей по всему Кишиневу.

Если, не дай Бог, события примут драматичный оборот, можем предоставить дополнительно еще 1 000 койкомест в стратегических районных больницах, - заявил премьер-министр Ион Кику.

Автор: Михаил Генчу