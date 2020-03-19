Воронин против предоставления российского кредита Молдове

Экс-глава республики считает, что это вмешательство в президентские выборы.

Бывший президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин против предоставления Россией кредита Республике Молдова. Об этом он заявил в эфире Jurnal TV.

Воронин считает, что если деньги из России придут, это можно будет расценивать как вмешательство в президентские выборы, которые состоятся осенью 2020 года.

«Если даже Россия примет решение предоставить этот кредит, это будет означать, что они вмешиваются в президентские выборы в нашей стране. Что значит в год выборов помочь кандидату с финансированием? Понятно, что он будет ходить и бить себя в грудь, заявляя, что он принес инвестиции в Молдову», — заявил Воронин.

Напомним, что президент Игорь Додон сообщил, что Россия готова предоставить Молдове кредит на инфраструктурные проекты. Первый транш кредита в размере 200 млн евро поступит в апреле.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ