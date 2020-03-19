Бла бла бла и не более. Все обещания - это ветер дует...

Судя по озвученным правительством мерам поддержке бизнеса, фактической поддержки не будет. Дают отсрочки по выплате НДС до 25 июня, индивидуальным предпринимателям налог на прибыль - до 25 апреля. Обещают, что до конца ЧП контролирующие органы воздержатся от проверок. Ну и по мелочи всякого.

Реэшелонирование кредитов, которое обещали премьер и президент, выглядит довольно странно. Не в том смысле, что банки могут на него пойти, а могут и не пойти - это само собой разумеется, государство боится их обязывать. А в том, что кредитная нагрузка может быть не перенесена на период окончания ЧП, а накоплена. И вот мы посмотрим на выпученные глаза нашего немногочисленного среднего и малого бизнеса, когда им к лету начнут приходить первые платёжки "эшелонированных" кредитов.

@MT