Плахотнюк скоро вернется на родину

Посольство США сообщило, что в настоящий момент бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк проходит административную процедуру депортации в Молдову.

«Владимир Плахотнюк находится в Соединенных Штатах, но в настоящее время он проходит административную процедуру депортации. Такие процедуры, включая допустимые процедуры судебного пересмотра, могут занимать значительные периоды времени», — говорится в ответе посольства США.

Ещё в ноябре прошлого года мы публиковали снимки Плахотнюка в Майами, США.

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