Политика Вопрос транспортировки тела умершей в Италии гражданки Молдовы обсуждается на высоком уровне

Вопрос о транспортировке тела гражданки Молдовы, умершей в Италии от коронавируса, решается на официальном уровне. В контакте с родственниками умершей находится консульство Молдовы в Милане, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и евроинтеграции. Женщина скончалась в четверг в Парме, где она жила последние несколько лет. Ей было 65 лет. Несколько дней назад соотечественница была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Ее случай – первый, и, надеемся, последний, из числа смертей граждан Молдовы от коронавируса за границей. Подготовил Михаил Генчу

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