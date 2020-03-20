Вопрос транспортировки тела умершей в Италии гражданки Молдовы обсуждается на высоком уровне

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Политика
В контакте с родственниками умершей находится консульство Молдовы в Милане, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и евроинтеграции.
Женщина скончалась в четверг в Парме, где она жила последние несколько лет. Ей было 65 лет. Несколько дней назад соотечественница была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Ее случай – первый, и, надеемся, последний, из числа смертей граждан Молдовы от коронавируса за границей.
Подготовил Михаил Генчу
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