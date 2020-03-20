«Этого недостаточно, он должен заплатить»: Премьер-министр об отставке судьи, вынесшего решение по делу Gemeni

Глава правительства приветствовал отставку судьи Высшей судебной палаты (ВСП) Святослава Молдована.

Высший совет магистратуры (ВСМ) принял прошение об отставке судьи Высшей судебной палаты Святослава Молдована – члена судейской коллегии, вынесшей решение по делу ТЦ «Gemenii», из-за которого Молдова проиграла 70 млн леев в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Однако, как считает, Ион Кику, этого недостаточно, он должен заплатить.

- Уход из судебной системы судьи, из-за которого наша страна должна выплатить в ЕСПЧ десятки миллионов леев – это хороший шаг, - написал Ион Кику на своей странице в Facebook.

Премьер обратился к министру юстиции с просьбой как можно скорее задействовать механизм компенсации.

Согласно информации на сайте минюста, дело бывших акционеров Gemeni отправила на пересмотр судейская коллегия из пяти судей: Тамары Кишкэ-Доневой, Аллы Кобэняну, Святослава Молдована, Татьяны Виеру и Веры Мачинской. Затем по делу высказалась коллегия ВСП из трех судей: Иона Муруяну, Наталии Молдовану и Юрия Шумкова.

Подготовил Михаил Генчу