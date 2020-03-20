«Этого недостаточно, он должен заплатить»: Премьер-министр об отставке судьи, вынесшего решение по делу Gemeni

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Общество
Глава правительства приветствовал отставку судьи Высшей судебной палаты (ВСП) Святослава Молдована.
Высший совет магистратуры (ВСМ) принял прошение об отставке судьи Высшей судебной палаты Святослава Молдована – члена судейской коллегии, вынесшей решение по делу ТЦ «Gemenii», из-за которого Молдова проиграла 70 млн леев в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Однако, как считает, Ион Кику, этого недостаточно, он должен заплатить.
- Уход из судебной системы судьи, из-за которого наша страна должна выплатить в ЕСПЧ десятки миллионов леев – это хороший шаг, - написал Ион Кику на своей странице в Facebook.
Премьер обратился к министру юстиции с просьбой как можно скорее задействовать механизм компенсации.
Согласно информации на сайте минюста, дело бывших акционеров Gemeni отправила на пересмотр судейская коллегия из пяти судей: Тамары Кишкэ-Доневой, Аллы Кобэняну, Святослава Молдована, Татьяны Виеру и Веры Мачинской. Затем по делу высказалась коллегия ВСП из трех судей: Иона Муруяну, Наталии Молдовану и Юрия Шумкова.
Подготовил Михаил Генчу
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