Бывший вице-премьер-министр возмущен ростом цен: «Разве бизнес не должен нести социальную ответственность?!»

По мнению бывшего вице-премьер-министра Виктора Степанюка, бывшего депутата, хозяйствующие субъекты, которые при условии чрезвычайного положения имеют возможность работать, делать бизнес, зарабатывать деньги, вольготно заслуживают стать примером для общества, сообщает ТРИБУНА.

«Во-первых, необходимо создать коллективные санитарные условия труда, включая для строителей, в магазинах, почтовых отделениях, аптеках, банках и т.д. Странно ведут себя владельцы супермаркетов.

Они должны умерить свою жадность в кризисный период, не повышать, а снижать цены, разумно организовывать деятельность, не допускать скопления людей, соблюдать необходимые санитарные правила. Разве бизнес не должен нести социальную ответственность?!», задается вопросом Степанюк.

В то же время, по его словам, в этой кризисной ситуации и при больших рисках для общества не только правители, обычные граждане, но, возможно, в первую очередь молдавские бизнесмены, миллионеры и миллиардеры, «которые сколотили сказочные состояния на спине народа, должны помочь стране и населению».

«К сожалению, наши капиталисты, без зазрения совести даже в критической ситуации доказывают, что они только способны повысить цены и положить на плечи бедных все тяготы момента… Практически нет инициатив солидарности со страной?!», написал бывший вице-премьер-министр.

Андриана Кептине