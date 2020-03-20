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Общество
Шесть человек оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
20.03.2020

Вчера полицейские вместе с врачами проверили, как прибывшие из зон с высоким риском заражения коронавирусом граждане соблюдают режим самоизоляции. Проверки прошли у 1.249 человек.

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Она сообщила, что по результатам проверок 6 человек, которые нарушили этот режим, были оштрафованы, сообщает Noi.md со ссылкой aif.md.

— Это не были жизненно важные обстоятельства. Были случаи, когда люди, например, пошли к стоматологу, — сказала Думбрэвяну, снова призвав граждан строго соблюдать рекомендации властей и не подвергать себя и остальных людей риску.


 
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