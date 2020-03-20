Толпам на кладбище вход воспрещен: Десять человек провожают покойного, плюс шесть несут гроб

Вход на столичные кладбища ограничен. На территорию пропускают лишь похоронные процессии. При этом, работники кладбища вынуждены отказывать большим группам.

На территорию пускают по десять человек. Некоторые уходят возмущаясь, другие понимают, что эти меры оправданы.

Одна из женщин добиралась на кладбище сменив два транспорта. Она приехала убраться на могиле мужа. Принесла с собой тяпку, ножницы для чистки деревьев. Все это она предъявила сторожу. Однако он ее на территорию не пустил. то же самое произошло и с другими желающими навестить могилы родственников.

Администрация кладбища считает, что только такие меры позволят защитить как сотрудников, так и посетителей. "Похоронные процессии проходят в нормальном режиме. Вчера похоронили 21 человека, позавчера 20, сегодня тоже 20. Десять человек, которые провожают покойного, плюс шесть, которые несут гроб, плюс четверо наших сотрудников. Итого уже 20 человек. Сейчас не могут проходить люди, которые хотят навести порядок на могилах", - сказала директор МП " Комбинат ритуальных услуг" Людмила Боцан.

В период чрезвычайного положения запрещены мероприятия с участием более 50 человек.