Эксперты: Последствия вспышки COVID-19 скажутся на экономике Молдовы

Вспышка COVID-19 ударила по мировой экономике. Её последствия почувствует и Молдова, считают отечественные аналитик.

Эксперт Виорел Гырбу уверен, что нынешняя ситуация приведет к снижению доходов населения и как следствие к сокращению поступлений в бюджет.

"Аспект, который нас должен беспокоить - это число уязвимых граждан. Их станет больше в результате недостаточных поступлений в национальную экономику. В итоге значительно вырастет количество людей, которые окажутся за чертой бедности. Совершенно очевидно, что у правительства не будет средств инвестировать в экономику, что также губительно", - говорит он.

Экс-депутат Вячеслав Ионицэ считает, что у Национального бака Молдовы достаточно резервов, чтобы стабилизировать молдавский лей.

"В условиях кризиса доходы населения снижаются. Очевидно, это скажется и на расходах. А это усилит проблему сокращения доходов в бюджете. И тут возможны варианты. Если стабилизировать курс, чтобы защитить граждан, то доходы в бюджет снизятся. Так было в 2009 году. Если отпустить курс, под удар попадет население, но тогда удастся повысить доходы в бюджет. Повторится ситуация 1998 года, когда молдавский лей ничего не стоил", - отметил Ионицэ.

Роман Кирка говорит, что добиться снижения неблагоприятных последствий поможет ответственность каждого и четкое следование рекомендациям врачей. В этих условиях можно будет отменить чрезвычайное положение и все вернется в норму.

"Средние и малые предприятия сильно пострадали в период приостановки деятельности. Если запрет продлится недолго, то восстановление будет быстрым. Но если ситуация ухудшится, появится новая информация об опасности вируса, то возможен апокалиптический сценарий", - считает Кирка.

Сегодня премьер озвучил ряд мер, призванных поддержать отечественный бизнес.