В сеть попало видео рыдающих молдаван в аэропорту Москвы...

Реакция на происходящее у всех была абсолютно разная и не всегда адекватная.

17 марта в Молдове вступил в силу закон о закрытии границ, в связи с чрезвычайным положением в стране из-за коронавируса, что касается всех видов сообщения между государствами. Так, среди молдаван, ставших заложниками ситуации из-за своего нахождения за границей, оказался и молдавский трэвел-блогер Владимир Карманов, который еще 15 марта был в одном из отдаленных регионов России - в Удмуртии. Автор канала «Взял и Поехал» снял на камеру весь свой путь «Камбарка-Ижевск-Москва-Кишинев», который ему пришлось преодолеть за сутки, и рассказал, каково было попасть на один из последних рейсов на Родину.

Владимир Карманов.

Поразительной оказалась халатность в российских аэропортах, отмечает Владимир: «Несмотря на то, что в России коронавирус есть, и он распространяется по стране, а в самом Ижевске уже подтверждено 4 случая, в аэропорту все ходят без масок и перчаток. Хотя в Молдове уже три недели назад, еще до первого случая, уже предпринимались такие меры предосторожности».

Такая же ситуация наблюдалась и в московском аэропорту Шереметьево, где не измерялась температура, можно было увидеть сотрудников с признаками ОРВИ, а наличие масок и перчатоку работников встречалось в единичных случаях. В аптеках аэропорта масок, естественно, не оказалось, но их можно было приобрести у рядовых сотрудников по баснословным ценам: обычная маска – 220 рублей, маска на 12 часов – 500 рублей.

У стойки регистрации

Самым нервным и стрессовым этапом поездки стала регистрация на молдавский рейс, так как попасть на борт могли только граждане Молдовы или те, у кого был на руках вид на жительство. Многие не имели нужных документов, поэтому у стоек регистрации была максимально напряженная атмосфера. «Люди плачут, потому что это их последний шанс попасть к родне. Кто-то просто забыл молдавский паспорт, кто-то не знал и не взял.Слезы, крики, угрозы… очень нервная обстановка», - отмечает Владимир. Пассажиры, которых не регистрировали на рейс, требовали показать распечатанные варианты приказов, заявляли, что таких нет, требовали вызвать начальство аэропорта,умоляли сотрудников пойти навстречу. Реакция у всех была абсолютно разная и не всегда адекватная.

По пути в Кишинев молдаванам, которым удалось попасть на один из последних рейсов и благополучно вернуться домой, раздали эпидемиологические карты, без которых в Молдову не пускали. В картах отмечается состояние пассажира, страны, в которых бывал в последнее время и другие данные о пассажире.

Всю историю путешествия Владимира Карманова «Домой любой ценой! Коронавирус. Успел на последний рейс» можно увидеть на канале «Взял и Поехал».

РОМАН ВЛАДИМИРОВ