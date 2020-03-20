Без бумажки ты букашка (Форс Мажор)

Все заявления правительства о помощи пока остались на словах. Так, торгово-промышленная палата (ТПП) не может выдавать молдавским компаниям сертификаты, которые позволили бы им отложить выплату кредита или арендную плату в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса и введенного в Молдове режима чрезвычайного положения. Об этом сообщил депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Александр Слусарь и опубликовал ответ, полученный от ТПП.

В ответе Торгово-промышленной палаты сообщается, что раньше ведомство могло выдать экономическому агенту сертификат о форс-мажорных обстоятельствах, на тот случай, если он по объективным причинам не может выполнить свои долговые обязательства. Однако, после внесения поправок в законодательство, понятие форс-мажорных обстоятельств заменили формулой «препятствие, которое оправдывает неисполнение обязательства». Но, в закон о Торгово-промышленной палате эту поправку не внесли, поэтому ведомство не может выдавать подобные сертификаты, о чем неоднократно оповещало власти.

«Мы не хотим политического пиара, и не будем регистрировать законодательную инициативу. Обращаюсь к правительству как можно скорее исправить это», — отметил Слусарь.

Посмотрим сможет ли правительство оперативно внести данные изменения.

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