Режиссер ролика о карантине в Молдове: На съемках SunStroke Project был в моих масках из старых запасов...

«Комсомолка» выяснила у Натальи Анисимовой, как создавались клипы о COVID-19.

Угроза вспышки коронавируса в Молдове – не шутка. Но и к карантину, соблюдая, конечно, все рекомендации, можно относиться со здоровой долей юмора. Как это сделала создатель видео-роликов, призывающих не пренебрегать всеми мерами защиты во время этой угрозы, режиссер Наталья Анисимова. В съемках приняла участие и группа SunStroke Project, и другие известные люди.

Корреспондент «Комсомолки» связался с Натальей Анисимовой и выяснил, как создавались ролики.

- Мы все с вами находимся в таком странном состоянии: на улице весна, а мы должны находиться дома и при этом еще соблюдать строгую изоляцию. Мы постоянно читаем новости про коронавирус, впадаем в депрессию и накатывает волна какой-то тревоги, при этом непонятно, когда все закончится, - рассказала Наталья Анисимова. - И когда примар Кишинева Ион Чебан позвонил в субботу, 14 марта, и предложил нам подключиться к информационной кампании, мы с радостью согласились. Думать и делать нужно было все быстро. И я для себя решила, что главное - не пугать людей и не нагонять еще большего страха, и поэтому в наших роликах - позитивный врач, который дает правильные советы. И выбор сразу пал на Лучию Гарюк. Народный артист маэстро Николай Ботгрос - это тот человек, которого все знают и любят, ему доверяют.

А вот того, кто сможет донести нужные посылы молодежи и людям среднего возраста, Наталья долго не могла найти… Впрочем, как долго, - пару дней. В интерне искала и просматривала видео наших исполнителей. И когда случайно попалась песня «Hey mamma» группы Sunstroke Project, обрадовалась, - вот оно, то, что нужно.

- Все закрутилось очень быстро: написала драфт клипа, ключевые слова, которые должны звучать, выслала продюсеру группы Дмитрию Сергееву, он сказал: «Вперед! Мы в игре. Работаем!» Тут же Лана Флор (супруга солиста группы Sunstroke Project Сергей Яловицкого – прим.ред.) подключила к работе ребят, которые написали текст на русском и молдавском, это MC Mike и Михай Теодор. В воскресенье вечером корректировали текст, а уже утром в понедельник Сергей Яловицкий и Сергей Степанов записали фонограмму с sound-продюсером Michael Ra. В обед уже снимали, - рассказала Наталья.

Это социальный ролик, создан на волонтерских началах, и сроки были максимально сжатыми. Поэтому на видео - белый фон, кресло и диванчик, вот и вся декорация.

- Две маски в ролике - это мои, из старых домашних запасов, найти и купить сегодня маски оказалось нереально, - продолжает режиссер. - И поэтому вся съемочная группа работала без масок, они только были у исполнителей. И как оказалось, очень удобно писать клип в маске, - не видно ведь, попадаешь или нет в фонограмму, синхронно работаешь или нет. Вот гель для рук у нас был в достаточном количестве, я купила его еще накануне. Работали легко и весело, за 2 часа сняли, потом за 2 часа смонтировали.

Наталья призналась, что настоящие клипы конечно, так не снимаются, нужно тщательная подготовка, подбор локаций, реквизит, декорации, детальная раскадровка, длительный съемочный процесс, не менее длительный период пост-продакшн.

- Я вот только переживала, - а это правильный формат? Как воспримет зритель? Сегодня на страничке примэрии уже 160 000 просмотров этого клипа, и это, заметьте, без рекламы. Многие знакомые мне вчера писали, звонили, говорили, что отправили этот наш клип своим детям и знакомым в разные страны. Значит формат оказался верным, - заключила Наталья Анисимова.

СПРАВКА «КП»

Съемочная группа: продюсер и режиссер – Наталья Анисимова, оператор - Евгений Дедков, осветители – Руслан Балика и Андрей Кушнир, монтаж - Александр Дедков.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ