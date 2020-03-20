Бельцами руководят интриганы-лжецы, которые не могут работать конструктивно, - Нестеровский

«Игры в жертв и повсеместная повальная ложь»: так депутат Александр Нестеровский прокомментировал реакцию «Нашей партии» на визит президента в Бельцы.

В четверг, 19 марта, в Бельцы с рабочим визитом приехал президент Молдовы Игорь Додон. Глава государства провел встречу с представителями местной администрации, депутатами-бельчанами, в ходе которой обсуждались проблемы города, в частности – проблема инфраструктуры и дорог. Президент обратился к Правительству с вопросом о выделении Бельцам дополнительно 25 миллионов леев на ремонт дорог. Как отметил депутат Александр Нестеровский, в сумме это даст в этом году более 42 миллионов леев на дороги – в два раза больше, чем во все остальные годы до этого.

- Казалось бы – отличное дело для нашего города, на ремонт дорог в городе по инициативе Президента будет выделено рекордное количество средств, но только не для скудоумных бельцких писак, которые сразу же принялись дискредитировать Президента и выдумывать сюжеты из лучших детективов. Исполняющий обязанности примара Николай Григоришин после встречи с Президентом и выделения им 25 миллионов городу тут же в срочном порядке созывает пресс-конференцию, где рассказывает небылицы о каких-то запугиваниях и угрозах в его адрес, - написал Александр Нестеровский на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что лично присутствовал при их разговоре, но ничего такого не следовало.

- С такими талантами придумывать басни – Григоришину надо подаваться в творческие кружки, где это оценят, но никак не занимать политические должности. К сожалению, их пиар-менеджеры не блещут новыми идеями и всё также играют на жалости людей, при этом, не брезгуя в своей лжи даже самым сокровенным – семьей. Как им еще информационно перебить для электората то, что по инициативе Президента наш город получит еще 25 миллионов на дороги? Они на это не способны, вот и выдумывают разные небылицы, - пояснил депутат-бельчанин.

Что касаемо присутствия Ренато Усатого на встрече «по-скайпу», то по словам Нестеровского, он не проронил ни слова, вопреки всему тому, что рассказывает об этом Григоришин. Никаких вопросов с его стороны не было, его словами было только: «Коля, заканчивай разговор», что опять же говорит об их готовности к конструктивному диалогу.

- Собственно, напрашивается вопрос, зачем вообще примар полетел на день в Лондон, зная, что вернется на карантин, решил продлить себе отпуск или больничный? Устал работать, учитывая, что весь январь был в отпуске и на больничном? Мне, как бельчанину, очень неприятно, что городом руководят интриганы-лжецы, которые не могут работать конструктивно, а занимаются откровенной дезинформацией и дискредитацией, - заключил Александр Нестеровский.

Подготовил Михаил Генчу