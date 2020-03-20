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Экономика
Пока ты сидишь дома: в Молдове подешевело топливо
20.03.2020

Литр бензина с октановым числом 95 стоит 16,72 лея, по сравнению с 17,42 леями.

Несколько АЗС афишировали более низкие цены на топливо. Литр дизельного топлива и бензина стоит в среднем на 60 и 70 банов меньше, а сжиженный газ подешевел примерно на 20 банов.

Литр бензина с октановым числом 95 стоит 16,72 лея, по сравнению с 17,42 леями, как было днем ранее. Литр дизельного топлива стоит 14,72 лея, по сравнению с 15,32 леями. Сжиженный газ стоит 9,97 леев, по сравнению с 10,15 леями.

Ранее топливо подешевело на лей.


 
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