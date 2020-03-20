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Политика
Куда подевались 1,499 миллиона евро
20.03.2020

Между тем, чрезвычайное положение очень удачно позволило партии Игоря Додона соскочить с вопросов относительно свежих фактов отмывания денег.

Депутаты-унионисты Юрий Реницэ, Октавиан Цыку и Лилиан Карп представили документы, по которым через президентскую медиагруппу Exclusiv Media SRL проходили довольно жирные суммы.

18 февраля 2016 года на счет медиагруппы в плахотнюковском банке Victoriabank поступил 1,499 миллиона евро от офшорной компании Westerby Limited, зарегистрированной на Багамах. 

11 апреля 2016 года депутат-социалист Василе Боля взял у медиагруппы кредит на полмиллиона леев на неизвестные цели, однако в обязательной декларации эту сумму не указал, что является нарушением закона.

В 2016 году состоялись президентские выборы, победу на которых при поддержке Демпартии одержал Игорь Додон.

Конечно, унионисты тупые и в день объявления чрезвычайного положения выходить с такой информацией, это значит похоронить информационный вброс. Однако теперь мяч на поле Генпрокуратуры.

@GK


 
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