Куда подевались 1,499 миллиона евро

Между тем, чрезвычайное положение очень удачно позволило партии Игоря Додона соскочить с вопросов относительно свежих фактов отмывания денег.

Депутаты-унионисты Юрий Реницэ, Октавиан Цыку и Лилиан Карп представили документы, по которым через президентскую медиагруппу Exclusiv Media SRL проходили довольно жирные суммы.

18 февраля 2016 года на счет медиагруппы в плахотнюковском банке Victoriabank поступил 1,499 миллиона евро от офшорной компании Westerby Limited, зарегистрированной на Багамах.

11 апреля 2016 года депутат-социалист Василе Боля взял у медиагруппы кредит на полмиллиона леев на неизвестные цели, однако в обязательной декларации эту сумму не указал, что является нарушением закона.

В 2016 году состоялись президентские выборы, победу на которых при поддержке Демпартии одержал Игорь Додон.

Конечно, унионисты тупые и в день объявления чрезвычайного положения выходить с такой информацией, это значит похоронить информационный вброс. Однако теперь мяч на поле Генпрокуратуры.

@GK