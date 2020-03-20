Список фейковых сайтов приказано закрыть

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Технологии
Служба информации и безопасности РМ выявила целый список из 52 сайтов, не зарегистрированных в РМ, распространяющих в разгар эпидемии недостоверные новости.
СИБ обвиняет авторов в намеренном распространении фейковых новостей с целью спровоцировать рост ненависти, социального напряжения и конфликтов, оказания давления на информационную безопасность Республики Молдова.
В этой связи операторам коммуникационных сетей передан перечень сайтов с поручением закрыть к ним доступ до завершения периода Чрезвычайного положения.
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