Кризис не обойдет стороной Молдову: Вырастет ли курс доллара и евро, и может ли снизиться поток валюты из-за рубежа от гастарбайтеров

Молдавские гастарбайтеры рискуют столкнуться либо со снижением доходов, либо вовсе с потерей работы.

Коронавирус сделает мир беднее. В этом уверены большинство экспертов. Многие говорят, что экономический кризис, который вызывает COVID-19, может стать самым серьезным за последние 100 лет. Он уже обошелся в миллиарды долларов, но все еще впереди. Закрытие международных границ и введение карантина во многих странах не могут не иметь сложных последствий для экономики и благосостояния людей.

Есть, правда, и более оптимистичные прогнозы. Например, эксперты британской аналитической компании Oxford Economics считают, что после того, как коронавирус утихомирят, глобальная экономика быстро восстановится. Как пример они приводят эпидемию свиного гриппа в 2009 году, после которой мировая экономика быстро оправилась.

Между тем, пока на финансовых рынках пожар. Биржи по всему миру резко падают. Даже во время кризиса 2009 года падение было более плавным. Нефть марки Brent 19 марта стоила чуть больше $26 за баррель. Не устоял и рубль. Он отброшен в 2016 год. 19 марта курс доллара достиг 81 рубля. Эксперты говорят, что если котировки черного золота не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления американской валюты.

Что это значит для Молдовы?

Как минимум, то, что снизятся доходы наших граждан, работающих в России и отправляющих в Молдову деньги. О том, как в целом отразится мировой финансовый кризис на Молдове и на молдавской валюте, «Комсомольской правде» рассказал старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.

- Пока мировой финансовый кризис не сильно сказался на валютном рынке Молдовы. За последний месяц доллар колебался в диапазоне 17,35-17,89 лея, евро - в диапазоне 19,08-19,87 лея. Но нынешний кризис не обойдет стороной ни одну страну, и Молдова не станет исключением, - считает аналитик. - В первую очередь удар придется на заработки людей, работающих за пределами страны. Если кто-то это делает нелегально, без регистрации, они рискуют быть высланными из страны работы на родину. Но и работающие легально рискуют сокращением доходов, а то и вовсе потерей работы.

По мнению Вадима Иосуба, все это в течение ближайших двух-трех месяцев приведет к снижению потока валюты, пересылаемой в страну, и курс иностранных валют, прежде всего доллара и евро, пойдет вверх.

- Экономика страны может извлечь определенную выгоду из снижения цены на импортируемые энергоносители, но это лишь частично компенсирует общие потери, - отметил Вадим Иосуб.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ