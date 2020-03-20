Молдавский выбор: восток или запад.

Коронавирус - это повод подумать какая всё-таки система здравоохранения эффективнее азиатская или европейская. В Китае от коронавируса на сегодняшний день — 3245 летальных исходов, а в Италии совсем всё плохо — уже 3405. А рядом с этой страной Франция и Испания.

Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония, Тайвань оказались эффективнее европейцев в борьбе с эпидемией.

И дело не только в чисто медицинских мерах. Главное это дисциплина граждан. Только послушайте Маркона, в обращении к гражданам своей страны, он возмущен, что они не сидят дома, при этом мы помним пустые улицы в Китае. В Корее не было жесткого карантина, но там система здравоохранения потянула массовое тестирование и выявление больных. В Испании тестирование по деньгам не тянут. Именно китайцы предоставили Молдове первый экспресс-тесты. Европейцы предпочли делать ставку на естественный отбор.

Можно отменить Германию, она в целом справляется, но и там, помогает немецкая дисциплина. И даже у разгуливающей в супермаркетах Меркель, уже 12 тысяч инфицированных, когда как у Путина в России всего 144.

Есть над, чем задуматься.

По состоянию на 20 марта в Молдове , 49 подтвержденных случая (+13 за предыдущие сутки).

28 – «импорт», 21 - внутренняя передача.

Страны, из которых «импортирован» коронавирус:

- Италия

- Франция

- Великобритания

- Швейцария

- Чехия

- Украина.

На сегодня в Китае впервые не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Получается, в борьбе с инфекциями, дисциплина - это самое важное.

@MV