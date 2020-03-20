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На устах
Молдавский выбор: восток или запад.
20.03.2020

    Коронавирус  - это повод подумать какая всё-таки система здравоохранения эффективнее азиатская или европейская. В Китае от коронавируса на сегодняшний день — 3245 летальных исходов, а в Италии совсем всё плохо — уже 3405. А рядом с этой страной Франция и Испания.
Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония, Тайвань оказались эффективнее европейцев в борьбе с эпидемией.

   И дело не только в чисто медицинских мерах. Главное это дисциплина граждан. Только послушайте Маркона,  в обращении к гражданам своей страны, он возмущен, что они не сидят дома, при этом мы помним пустые улицы в Китае. В Корее не было жесткого карантина, но там система здравоохранения потянула массовое тестирование и выявление больных. В Испании тестирование по деньгам не тянут. Именно китайцы предоставили Молдове первый экспресс-тесты. Европейцы предпочли делать ставку на естественный отбор.

    Можно отменить Германию, она в целом справляется, но и там, помогает немецкая дисциплина.  И даже у разгуливающей в супермаркетах  Меркель,  уже 12 тысяч инфицированных, когда как у Путина в России всего 144. 
Есть над, чем задуматься.

  По состоянию на 20 марта в Молдове , 49 подтвержденных случая (+13 за предыдущие сутки).
28 – «импорт», 21 - внутренняя передача.

Страны, из которых «импортирован» коронавирус: 

  • - Италия
  • - Франция
  • - Великобритания
  • - Швейцария
  • - Чехия
  • - Украина.

    На сегодня в Китае впервые не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Получается, в борьбе с инфекциями, дисциплина -  это самое важное.

@MV


 
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