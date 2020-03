Интервью Вячеслав Кунев. Мы столкнулись с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны Интервью с Вячеславом Куневым, Председателем Правления ассоциации ИТ-компаний. Рубрика Be great together powered by Tekwill. Слава, привет. Говорим о бизнесе, об ИТ-индустрии и о бизнесе вообще в Молдове. Чтобы не растворить в интервью твой первый месседж, еще пока мы не начали говорить. Что сейчас главное? Попробую сформулировать. Без помощи государства, без своевременных и правильных решений государства бизнесу не выжить. Я не имею в виду отдельные ИТ-компании, они, может, и справятся. Я имею в виду бизнес в стране в целом. Так вот, у нас маленькая страна, где все друг друга знают. Государственные чиновники попали под пресс звонков знакомых из самых разных отраслей. Каждый со своими проблемами, но и каждый кум или нанаш. К чему это приведет? К блокировке стратегических решений. Что ты предлагаешь? По-человечески понятно, что все, в первую очередь, озадачены собственными проблемами. Я предлагаю работать через отраслевые ассоциации. Они есть не только в ИТ-индустрии, но и в каждой крупной отрасли. Этот кризис не удастся пережить за счет других. Не получится. Ни одна отрасль не будет спасаться государством так чтобы не было потерь и последствий – это невозможно чисто физически. Поэтому необходимы совместные усилия государства и бизнеса. В этот момент роль отраслевых Ассоциаций исключительно важна Чем они, по твоему, должны заниматься? Они должны проводить глубокий мониторинг внутри отрасли, для того чтобы определить следующее. Первое. Чем могут компании отрасли помочь в борьбе с пандемией. Второе. Какие краткосрочные и среднесрочные последствия для развития отрасли несет режим чрезвычайного положения и последующего экономического кризиса для компаний отрасли. Третье. Какие меры законодательного и иного характера предлагает отрасль для того чтобы минимизировать потери как для отрасли так и для государства. Это о налогах. И четвертое. Выйти с этими предложениями к правительству централизованно, а не от имени отдельных компаний. Главное – предсказуемость. Правительство должно устанавливать ориентиры – как будут ослабляться или усиливаться меры в зависимости от тех или иных условий. Мы должны понимать, что ситуация, с которой столкнулся и мир и Молдова - первая подобного рода с периода Второй Мировой Войны. Ни у кого нет ни методичек ни заранее разработанных планов. При этом ситуация кризиса осложнена еще тем, что проблема вышла из плоскости чистой экономики. На весах и жизни людей. Это в разы осложняет принятие решений. Что сделала за эту неделю Ассоциация ИТ-компаний? В силу специфики ИТ-сектора мы оказались немного более лучше готовы к ситуации так как у нас по умолчанию есть опыт работы удаленно. Как мы реагировали как Ассоциация? Сразу отправили запросы в Правительство и местных властям по вопросу о необходимой помощи. Встретились столько раз, сколько это было необходимо для выработки неотложных мер, оказывали все необходимые консультации. Сформулировали наше видение ситуации, возможные действия для минимизации последствий режима чрезвычайного положения и последующего экономического кризиса и представили этот документ государству. Провели оперативный опрос компаний по поводу того что и кто может и готов сделать. Сформулировали совместно с Правительством приоритетные направления. Какие? Это организация онлайн-образования в школах и университетах. Помощь в подключении государственных и муниципальных сотрудников к удаленной работе. Далеко не каждый служащий может сам наладить все необходимое для удаленной работы. Хотя, давай не будем загромождать интервью, дай ссылку на развернутый документ, который я подготовил. (***даю ссылку) И это создание различных информационных ресурсов и ИТ-систем для облегчения борьбы с пандемией. В эти выходные проводим хакатон по поиску самых оптимальных решений. Вот, заодно и порекламируй сайт для хакатона, пусть больше людей примет в нем участие. Называй. C19.md Он уже работает? Да. 20 марта хакатон стартует. Заканчиваем. Сейчас в кризис длинные материалы не стоит делать. О чем стоит думать прямо сейчас? Дать возможность быстрого и безболезненного запуска онлайн бизнеса уже сейчас. Есть инициативы, например, компании Simpals, предоставить онлайн магазины на 999.md бесплатно. Ты говорил, что без государства бизнесу не выжить… Теперь государство должно обязать снизить комиссии по банковским транзакциям на внутреннем рынке на время чрезвычайного положения и на 2-3 месяца после чрезвычайного положения до нуля и резко упростить процедуры подключения онлайн-магазинов к электронной оплате товаров и услуг. Отложить сдачу любых отчетов, которые нельзя сдать в электронном виде на неопределенный срок. Предпринять все необходимые усилия чтобы все что нужно, можно было сдавать в электронном виде. Вирус заставит пересмотреть жизнь текущие приоритеты для любого государства: системы мониторинга и раннего предупреждения, акцент на самообеспечении городов и де-урбанизация, диверсификация цепочек поставки и локализация производств. Так, об этом у нас еще будет время поговорить… Тогда делаем то, что я сказал раньше и двигаемся вперед. Еще раз тебя прошу, озвучь адрес - C19.md Павел ЗИНГАН

