Как повлияет коронавирус на экономику Молдовы?

Коронавирус сделает мир беднее. В этом уверены большинство экспертов. Многие говорят, что экономический кризис, который вызывает COVID-19, может стать самым серьезным за последние 100 лет. Он уже обошелся в миллиарды долларов, но все еще впереди. Закрытие международных границ и введение карантина во многих странах не могут не иметь сложных последствий для экономики и благосостояния людей.

Есть, правда, и более оптимистичные прогнозы. Например, эксперты британской аналитической компании Oxford Economics считают, что после того, как коронавирус утихомирят, глобальная экономика быстро восстановится. Как пример они приводят эпидемию свиного гриппа в 2009 году, после которой мировая экономика быстро оправилась.

Между тем, пока на финансовых рынках пожар. Биржи по всему миру резко падают. Даже во время кризиса 2009 года падение было более плавным. Нефть марки Brent 19 марта стоила чуть больше $26 за баррель. Не устоял и рубль. Он отброшен в 2016 год. 19 марта курс доллара достиг 81 рубля. Эксперты говорят, что если котировки черного золота не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления американской валюты.

@KP