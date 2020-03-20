Майя Санду просит Евросоюз запретить экспорт молдавской аграрной продукции в ЕС

В феврале этого года лидер ПДС написала комиссару по торговле ЕС Филу Хогану донос на президента Молдовы Игоря Додона.

В феврале этого года лидер ПДС Майя Санду написала комиссару по торговле ЕС Филу Хогану донос на президента Молдовы Игоря Додона. В письме Санду попросила еврокомиссара ввести политически мотивированное эмбарго на сельхозпродукцию из Молдовы, так как "это сильно повлияет на политический рейтинг Игоря Додона и помешает его избранию на пост президента в 2020 году". Взамен Санду обязалась заключить "выгодное торговое соглашение между ЕС и Молдовой на ваших условиях".

В послании, датированном 4 февраля, в частности, говорится, о том, что "в настоящее время мы являемся свидетелями государственного переворота, организованного Президентом РМ Игорем Додоном", а новое правительство во главе с Ионом Кику имеет антиевропейские взгляды. Всё это, отмечала Санду, может негативно повлиять на торговлю между ЕС и РМ.

Ниже публикуем текст первоисточника и документ.

Потому Майя Санду просит господина Хогана не игнорировать эти обстоятельства и "поддержать ПДС в политической борьбе против Игоря Додона, который хочет вырвать Молдову из мира европейских ценностей и остановить процесс политических реформ в РМ". Для того чтобы добиться этой цели, Санду просит комиссара по торговле ЕС ввести политически мотивированное эмбарго на сельхозпродукцию из Молдовы. По мнению лидера ПДС, это ограничение "сильно повлияет на политический рейтинг Игоря Додона и помешает его избранию на пост президента в 2020 году". Санду пообещала Брюсселю, что впоследствии, она и ее коллеги гарантируют «выгодное торговое соглашение между ЕС и Молдовой на ваших условиях".

Эксперт: В письме звучит звон 30 сребреников

То самое письмо

Письмо лидера ПДС редакция попросила прокомментировать публициста, автора фильмов и телепрограмм Сергея Ткача.

- Полагаю, это не первый подобный документ, который лидер Майя Санду направила своим "зарубежным партнерам". В молдавском экспертном сообществе уже давно говорится, что Санду пытается использовать свои связи на Западе в борьбе с политическими оппонентами. Причем, не только с ПСРМ.

Но, кажется, до сих пор у нас не было документальных свидетельств, подтверждающих эти ее действия. Хотя известно, что представители молдавских НПО, получая гранты, выполняют самую разную работу для своих заказчиков. К сбору и анализу информации в последнее время добавилось прямое участие гражданских активистов в политической жизни. Майя Санду и ее окружение – как раз из подобной прослойки. Поэтому для них не существует морального ограничителя в отношениях с Западом, как у тех, кто постоянно собой торгует.

Что обращает на себя внимание, кроме того, что мы получили в свое распоряжение образчик политического доноса?

Во-первых, это очернение политических оппонентов и самовосхваление. Одни организует госпереворот, а другие "кладут свои головы" в борьбе за внедрение в Молдове "европейских ценностей". Но теперь мы видим, что среди этих ценностей есть и стукачество.

Во-вторых, письмо является попыткой вовлечь внешние силы во внутриполитическую борьбу. Да, на протяжении многих лет Запад активно вмешивался во внутренние дела Молдовы. Фактически с момента обретения независимости. Уничтожение промышленности и сельского хозяйства происходило на западные деньги и при непосредственном участии "консультантов". Мы, безусловно, помним и «молдавский майдан» - события апреля 2009 года. Тогда над поверженными зданиями парламента и президентуры погромщики подняли флаги Румынии и ЕС. Само соглашение с ЕС имеет политическую составляющую, а парламент просто обязан принимать те законы, которые предусматривает соглашение с ЕС. Это открытый внешний диктат. Конечно, на таком фоне письмо Майи Санду не выглядит чем-то впечатляющим. Но все же перед нами документ, четко фиксирующий предательство молдавских элит. Мы видим, как работает механизм, связывающий Брюссель и Кишинев. И поэтому можем сказать, что письмо лидера ПДС разоблачает не только ее саму, но и позорит Евросоюз. У отношений Молдовы и ЕС есть грязная подкладка.

Но самое главное заключается в том, что ради борьбы за кресло президента Майя Санду идет на предательство интересов своей страны и народа Молдовы. Она предлагает ввести эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Молдове. Ее просьба - это убийство для страны, которая живет, в основном, за счет продажи продукции сельского хозяйства. Ведь экономика страны переориентировалась на ЕС. Теперь - это главный наш рынок. И Санду по существу просит власти ЕС закрыть его для нашей сельхозпродукции.

И взамен цинично предлагается заключить новые торговые соглашения на условиях, выгодных странам Запада. Мы помним письмо правительства Санду МВФ. Его содержание мы узнали благодаря тому, что МВФ открыл свои архивы. В той пояснительной записке правительство Санду радостно рапортует о том, что банковская система Молдовы передана иностранным инвесторам.

Если соединить два документа, то мы получаем ясное свидетельство того, что для Санду и ее окружения интересы Запада – это все, а интересы молдавского народа и РМ для них - ничто.

Когда знакомишься с тем, что пишут европейским комиссарам в письмах молдавские политические сексоты, становится жутко. Потому что тебя припирают к стенке конкретным фактом уже невозможно отрицать того, что наши политики способны продать народ и родину оптом и в розницу. Ради чего? Ради кресла президента? Зачем это Майе Санду? И какое время для подобных действий выбрано? Похоже, это круг людей, для которых нет ничего святого. В письме звучит звон 30 сребреников.

ПАВЕЛ МУНТЯН