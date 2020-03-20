Рубен Атоян: Молдова успешно завершила программу с МВФ, несмотря на три правительства

Эксклюзивное интервью руководителя миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Рубена АТОЯНА директору информационного агентства «ИНФОТАГ» Александру ТАНАС

«ИНФОТАГ»: Господин Атоян, МВФ объявил, что его трехлетняя программа с Молдовой, которая заканчивается 20 марта, в целом успешно достигла своих целей. Не могли бы вы назвать области, в которых достигнут очевидныйпрогресс?

Рубен АТОЯН: Действительно, программа, которая заканчивается в марте, была успешной. Это весьма похвально, особенно с учетом того факта, что положения программы были реализованы тремя разными правительствами страны. Надо признать, что такое не так часто встречается в странах с частой сменой правительства.

Прежде всего, за последние три года мы наблюдали значительный прогресс в банковском секторе и в укреплении управления финансовым сектором. В настоящее время собственники всех крупных молдавских банков соответствуют требованиям, предъявляемым к деловым качествам и этичности, банки имеют прозрачную собственность.

При этом у них хорошие показатели прибыльности и ликвидности. Объём проблемных кредитов снижается, в то время как надзор и регулирование банковского сектора были значительно усилены. Это очень важно для банковского сектора и для макрофинансовой стабильности страны в целом.

«ИНФОТАГ»: И, тем не менее, наверняка есть сферы, в которых не все пошло так, как планировалось. Каковы эти сферы?

Рубен АТОЯН: Действительно, я хотел бы сказать, что не все, что мы планировали в начале программы, было выполнено. Прежде всего, я хотел бы сказать об отсутствии существенного прогресса в расследовании банковского мошенничества в $1 млрд. Столь медленное возвращение похищенных активов нас разочаровало.

Прогресс в сфере деловой среды, конкуренции на рынке, реформах в энергетическом секторе не был таким существенным, как мы надеялись в начале программы.

Я также хотел бы сказать, что, несмотря на прогресс, достигнутый в финансовом и банковском секторе, в рамках программы, которую поддерживал МВФ, мы видим недостатки в надзоре и регулировании небанковского финансового сектора. Это привело к заметному росту рисков в этом сегменте рынка.

Тем не менее, тот факт, что не все цели программы достигнуты, не является чем-то весьма необычным. В целом, программа была успешной, она достигла ключевых целей, которые были обозначены.

«ИНФОТАГ»: Что вы можете сказать о деятельности Национального банка Молдовы (НБМ) за этот период?

Рубен АТОЯН: Независимость центрального банка крайне важна для любой страны. С юридической точки зрения НБМ независимый орган. Но, тем не менее, в течение последних полутора лет мы иногда видели, как молдавские политики с разного политического спектра выступали от имени Национального банка, или «консультировали» регулятора по поводу того, что необходимо сделать.

Это доказывает, что еще есть предпосылки для укрепления независимости Национального банка. На мой взгляд, идея о том, что обеспечение независимости НБМ является ключевым фактором для сохранения с трудом завоеванных успехов в восстановлении банковского сектора, еще не полностью воспринята политическими элитами в Молдове.

Поэтому, в данном контексте, я хотел бы повторить, что независимость НБМ имеет решающее значение для его способности выполнять свой мандат по поддержанию стабильности цен и стабильности финансового сектора.

«ИНФОТАГ»: Правительство Молдовы уже выразило заинтересованность в начале переговоров по новой программе с МВФ. Каким трем основным условиям должна соответствовать Молдова, чтобы МВФ одобрил новую программу?

Рубем АТОЯН: Действительно, молдавское правительство уже выразило заинтересованность в новой программе с МВФ. Новая программа поможет стране устранить уязвимости в управлении и институциональные уязвимости.

Я не могу сейчас говорить о конкретных условиях, поскольку они являются предметом переговоров между властями Республики Молдова и экспертами МВФ. Но с точки зрения приоритетов, я бы порекомендовал правительству и, насколько я понимаю, правительство очень восприимчиво к этим идеям, укрепить антикоррупционные механизмы, добиться верховенства закона, упрочить бюджетно-налоговые институты и систему борьбы с отмыванием денег, запустить комплексные и амбициозные реформы государственных предприятий. При этом также важно укрепить надзорную и нормативную базу небанковского финансового сектора.

Это, в общем, те области реформ, которые мы будем рады поддержать путем выработки рекомендаций по политикам, а также финансово в контексте новой программы Молдовы с МВФ.

«ИНФОТАГ»: Какой продолжительности может быть новая программа?

Рубен АТОЯН: С нашей точки зрения, уместна новая трехлетняя программа, учитывая сложность вопросов, которые она будет решать, и время, необходимое для достижения прогресса в этих областях. Мы понимаем, что правительство разделяет такое же мнение.

«ИНФОТАГ»: Может ли Молдова рассчитывать на дополнительную поддержку МВФ в борьбе с коронавирусным кризисом?

Рубен АТОЯН: Молдова успешно завершила программу с МВФ. Она столкнулась с коронавирусным кризисом, имея сильные бюджетные, финансовые и внешние резервы. К сожалению, не все страны, пораженные коронавирусом, находятся в такой же ситуации.

Мы находимся в постоянном диалоге с властями Молдовы по широкому кругу возможных ответных мер в сферах бюджетно-налоговой политики, финансового сектора и по процедурным аспектам. И мы стараемся консультировать власти в контексте разработки соответствующих мер политики для преодоления этого кризиса. Предварительное планирование и координация являются главными элементами наших политических рекомендаций.

Параллельно, мы готовы предоставить чрезвычайное финансирование в рамках специализированных кредитных инструментов, призванных помочь странам преодолеть чрезвычайные ситуации, такие как пандемии или стихийные бедствия. В случае Молдовы, эти кредиты - потенциально на сумму до $118 млн. на основе льготного финансирования - могут быть предоставлены очень быстро, чтобы помочь осуществить меры, направленные на смягчение негативных последствий продолжающейся глобальной пандемии.

«ИНФОТАГ»: Когда вы планируете совершить новый визит в Кишинев?

Рубен АТОЯН: В настоящее время персоналу МВФ поручено приостановить все международные поездки из-за пандемии коронавируса. Но я хотел бы сказать, что мой день полон видео- и телеконференций с властями Молдовы.

Хотя на данный момент у нас нет конкретной датыследующей миссии МВФ в Кишинев, я могу заверить вас, что наш диалог касаемо мер политики не страдает из-за того, что мы не приезжаем к вам. Мы готовы помочь нашим странам-членам, включая Молдову, преодолеть текущие проблемы путем мобилизации необходимого финансирования, предоставления рекомендаций в сфере политик и содействия координации по противодействию кризису всем 189 странам-членам МВФ.