Павел Филип побывал в США, где встретился с Владимиром Плахотнюком

Слухи о том, что нынешний лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип находился в Соединенных Штатах Америки и ​​имел встречу с бывшим лидером партии Владимиром Плахотнюком, подтвердились. Павел Филип сказал, что он был в США в начале июля, и встреча прошла по обоюдному согласию, передает IPN.

„Я не знаю, почему из этого делается сенсация. Я не раз говорил, что общался с Владимиром Плахотнюком, пока он не представил свой мандат. Это правда, что я виделся один раз с ним. Мы должны были уточнить некоторые вещи. Мы увиделись в Соединенных Штатах, вероятно, в начале июля. Я должен был уточнить некоторые принципиальные вещи для себя. Мы должны были подготовить съезд ДПМ, мои коллеги говорили мне, что я должен баллотироваться на пост председателя, и мне нужно было уточнить вещи, если он намеревается участвовать, повлиять и дальше на вещи в ДПМ, чтобы я знал, как действовать дальше”, об этом заявил Павел Филип в передаче „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova.

Политик отметил, что на соответствующей встрече не было ничего необычного.

„Это была обычная встреча, мы также обсудили причины и следствия. Я хотел убедиться, что он не будет больше принимать участия в наших делах и что он сложит депутатский мандат. Об этом мы тогда договорились. Он сказал, что больше не интересуется политикой и постарается все устроить самостоятельно, не оказывая влияния на Демократическую партию. Позже я убедился, что это был не очень искренний разговор”, - сказал председатель Демократической партии.

Павел Филип сказал, что поездка в Соединенные Штаты Америки была не строго для встречи с Владимиром Плахотнюком. Кроме этого, у него были и другие встречи.