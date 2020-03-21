Уроки кризиса

Каждый кризис – это новый урок. Война, экономический кризис или эпидемия – из всего можно извлечь урок. У каждого кризиса есть свои герои и анти-герои.

Часто о Молдове говорят «у нас есть то, что есть». Но что есть? Кто может объяснить, что нас держит «в углу» недовольства и пессимизма? Что нас заставляет прыгать друг другу на шею?

У нас есть интернет. Много и дешево. Есть пресса. Много и… Есть информация. Много и… правдивая, но не очень. Больше правдивой или больше не очень

Немного о прессе и отражении событий.

В парламенте был представлен проект постановления об установлении чрезвычайного положения.

Оставим в стороне отсутствие «чего-то что было бы хорошо иметь, но чего нет» одним парламентариям, которые пытаются сколотить себе политический капитал во время эпидемии.

Но – пресса более чистая, более объективная и менее популистская, чем политики! Или нет?

Что делает пресса? Нацеливается в течение 60 дней чрезвычайного положения и делает из этого нескончаемую цепь заголовков, новостей, передач с участием аналитиков.

Это делает та же пресса, которая не упускает возможности сравнить уровень жизни в Республике Молдова и ЕС. Также сравнивает системы здравоохранения в странах ЕС и бедность системы здравоохранения в Молдове.

Сегодня та же пресса не видит, как уже 4 недели (!) система здравоохранения в Италии борется с эпидемией и до сих пор не перешла кульминационную точку.

Та же пресса не видит, как наши молдаване испугано бегут из Италии домой, потому что видят как эпидемия душит итальянскую систему здравоохранения. То же самое происходит и во Франции, Испании, Великобритании.

Многие молдаване приезжают домой вместе с вирусом, так что давление на систему здравоохранения в Республике Молдова стремительно растет. Что делает пресса? Сосредотачивается на информировании прибывших о том, что они должны строго соблюдать рекомендации специалистов, самоизолироваться и не распространять эпидемию?

А вот и нет!

Пресса выпускает тонны заголовков и новостей. Устрашающие заголовки. Экстренные выпуски и сообщения о новостях. Что мы делаем, когда у нас нет новостей? Звоним в министерство здравоохранения и просим прокомментировать, почему у нас один туалет на 4 пациента.

Не имеет значения, что в Италии, во время эпидемии пациентов размещают в коридорах.

Все охвачены пандемией. Ни у кого нет волшебного решения. Система здравоохранения США– где самая мощная экономика в мире – тоже в стрессовом состоянии из-за эпидемии. Биржи озабочены. Специалисты (не из прессы) рассматривают август месяц как крайний срок преодоления эпидемии.

Но это не является примером для большей части молдавской прессы. Не можешь быть готовым к эпидемии. Как и не можешь быть готовым к войне.

Эпидемия является непредсказуемым или очень трудно предсказуемым развитием, требующим в сотни и в тысячи раз больше усилий и технических возможностей, чем в «мирное время».

Эпидемия – это кризис, который неизбежно приводит к потерям. Неизбежно! Но благодаря рациональному управлению процессами во время кризиса, потери можно свести к минимуму.

Рациональное управление означает, что большинство возвышается над личным эгоизмом. Они объединяют свои силы. Распределяют роли. Если не можешь помочь – не мешай.

Соблюдай требования специалистов. Кстати – не модераторы телепередач являются специалистами. Специалистами являются те, кто управляет эпидемиологической ситуацией, знают, как организовывать и администрировать медицинские процессы. Те, кто исследует поведение нового вируса и обладает талантом лечить людей, отталкиваясь от существующих условий и возможностей.

Несколько слов о популизме и цинизме.

Понятия «популизм» и «цинизм» были тесно связаны политиками и правительством. Но в последнее время некоторые СМИ переплюнули политиков. Многие предприниматели и бизнес-ассоциации обратились к правительству и министерству здравоохранения с просьбой разъяснить, каким образом они могут оказать поддержку врачам и полиции в это трудное для них время.

Была найдена форма, как помощь может удобно и просто дойти до получателей. Инициаторам рекомендовали связаться с прессой, чтобы отразить красивый жест как пример для подражания, а также как элемент, объединяющий общество.

Чтобы через несколько дней на одном телевизионном канале показали новость о том, что после их новости о тяжелом труде врачей предприниматели мобилизовались и помогли врачам.

То есть не предприниматели герои. И не врачи. Героями являются продюсеры новостей. «Я не знаю, чего у нас нет, но было бы хорошо, чтобы это у нас было».

Эпидемия пройдет – от нас зависит, насколько большими будут потери и какие уроки мы извлечем. Как говорит один коллега из прессы– «Чтобы я видел вас здоровыми и гордыми собой!».

Виталие Драганча